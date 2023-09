Un alumno de 14 años llevó un machete a clases y atacó a una compañera y a una docente

Una docente resultó herida con cortes en su cuerpo cuando intentó evitar que un alumno de 14 años atacara con un machete a una compañera, a quien hirió en una mano, en un colegio ubicado dentro del barrio cerrado Cube del partido bonaerense de Escobar. Se investiga si sucedió porque el joven no era correspondido sentimentalmente, informaron fuentes judiciales y policiales.

Según se pudo establecer, de acuerdo al relato de testigos, el joven sacó un machete de entre sus pertenencias y quiso atacar a una compañera de su misma edad, situación que fue advertida por la docente de 43 años. En ese momento, la profesora se interpuso y recibió algunos cortes en su cuerpo, aunque las fuentes confirmaron que fueron lesiones leves. En tanto, la menor recibió un corte en una mano.

Tras la situación, personal del establecimiento logró reducir al menor, y alerto al 911, por lo que cuando llegó personal policial aprehendió al menor, lo llevó a un hospital y lo puso a disposición de la justicia de menores.

En tanto, las dos personas atacadas, la docente y la alumna, fueron llevadas al Hospital Provincial Erill. La docente fue atendida por una herida profunda en el arco superciliar izquierdo, pero no comprometió el ojo; y otra herida en la región cervical posterior. Se le hicieron las suturas y los estudios correspondientes para constatar la gravedad de las lesiones.

Minutos después, fue da el alta y se trasladó por sus propios medios a la Clínica Fátima de Escobar para continuar los trámites de la ART. La docente continúa la recuperación en su domicilio.

De acuerdo a los primeros datos, los investigadores establecieron que el ataque se produjo porque el adolescente al parecer estaba enamorado de su compañera, en una situación que describen casi “como una obsesión”, y que no era correspondido. En tanto, el estudiante que llevó el machete permanece internado en el Hospital Provincial Erill bajo supervisión de los equipos de Pediatría y de Salud Mental.

Interviene en el hecho personal de la subcomisaria de Barrio Parque El Cazador y la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de Fernando Martín Reinas, del Departamento Judicial de Zárate/Campana.

Además, personal de la Secretaría de Seguridad municipal incautó el machete utilizado por el alumno y estableció en el colegio una guardia policial permanente. En paralelo, la Subsecretaría de Educación elaboró un informe detallado de lo sucedido junto al inspector de Educación de Adultos, la inspectora de Educación Secundaria, la inspectora de Psicología y representantes del Consejo Escolar.

El hecho ocurrió en la Escuela N°11, ubicada en una calle interna del barrio El Cube, dentro del Barrio Parque El Cazador.

