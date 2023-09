Se frenaron las obras de las rutas 193 y 6 en la zona

Las tareas que había iniciado Provincia y Nación en las rutas 6 y 193 respectivamente, hoy están “paradas”. Así lo han manifestado usuarios que contrastan la leyenda de los carteles de obra con las tareas inconclusas.

Por un lado, los trabajos de repavimentación de la Ruta 193, entre Zárate y Solis que se habían iniciado como parte de un proyecto denominado “Plan de Rutas Seguras”, se encuentra “parado”. Estas tareas durarían 18 meses y planificaba trabajos de ensanchamiento de puentes y la repavamientación de toda la calzada entre los kilómetros 3,680 y 35,320. Y si bien algunas obras se comenzaron y se continuaron, aún restan trabajos en cercanías a Zárate dado que desde Ruta 9 y hasta Puerto Chenaut existen hundimientos en el pavimento a raíz de los “huellones” que dejan los vehículos de gran porte que transitan a diario por esta ruta.

Esto se anunció, está colocado el cartel de obra pero muy poco se ha hecho al respecto. Y en la zona no hay obradores que anticipen la continuidad de tales tareas.

La Ruta 6 presenta peligrosos baches y roturas cerca de la Rotonda de Zárate. Los trabajos de la autovía que une Zárate con Solís se habían iniciado como parte de un proyecto denominado “Plan de Rutas Seguras”

La Ruta 6

Por otro lado, los baches en Ruta 6 siguen reinando en todo el tramo más cercano a la rotonda y pese a los reiterados reclamos de los ediles; en este tramo se observan pozos, fracturas, levantamiento de la calzada y, al ser una ruta provincial no sólo circulan vecinos de Zárate o Campana, sino que transitan una gran cantidad de vehículos de mediano y gran porte, debido al acceso a la región mesopotámica. Sin embargo, la característica estratégica de esta autovía parecen no ser suficientes para que tales obras avancen a la luz de los profundos baches.

Si bien Vialidad Provincial realizó reparaciones; las mismas quedaron inconclusas. Esto generó que los concejales aprueben la Resolución 3912; solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que realice gestiones ante Vialidad Provincial para que finalice la reparación de la Ruta Provincial Nº 6, en el tramo comprendido dentro del Partido de Zárate.

Cabe señalar que l0a Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires comenzó con la obra de “Intervención Integral de la Ruta Provincial N° 6” como parte fundamental del Plan Vial impulsado por el Gobernador, Axel Kicillof, y el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini.

La primera etapa contempló la repavimentación de los tramos con mayor deterioro y rehabilitación de las calzadas que se encuentran en mejor estado. Además, la puesta en valor de puentes, iluminación y señalización horizontal, vertical y aérea.

Todo venía bien en el tramo 8 que comprende a Zárate y Campana, sin embargo durante el verano las obras se detuvieron y no hubo avances hacia el ingreso a nuestra ciudad, con lo cual todo el trayecto entre Zárate y Campana sigue oscuro, con baches y totalmente inseguro para circular.

Comparte esto: Twitter

Facebook