Agustina Propato encabezó una nueva entrega de más de 350 tablets y destacó el aporte a la inclusión digital

En el salón de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Zárate, ubicada en Castelli 854, la diputada nacional y candidata a intendente de Unión por la Patria, Agustina Propato llevó a cabo ayer la entrega de 350 tablets en el marco del programa Conectando Con Vos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

También participaron del acto la candidata a concejal Alejandra Berni y el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla. La semana pasada entregó en el Club Paraná más de 1.100 tablets del mecionado programa qye promueve el acceso a equipamiento con el fin de simplificar la inserción, la integración y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

“Es un programa importantísimo que tiene por propósito la inclusión digital. Esto que aprendimos durante la pandemia, donde la brecha digital marcó la distancia entre poder estar conectado al sistema educativo o no, poder estar trabajando en el nuevo mundo del trabajo o no estarlo”, expresó la diputada y candidata a intendenta, Agustina Propato en un encuentro colmado de vecinos. Según agregó, esta tarea se desarrolló por definición del presidente del ente, Claudio Ambrosini y en el marco de una política dispuesta por el Ministro de Economía, Sergio Massa; en el marco del mismo programa días se entregaron 1123 tablets, que se suman a los 769 dispositivos entregados durante la visita del gobernador Axel Kicillof en el marco del programa Conectar Igualdad bonaerense.

“El programa está destinado a mayores de 16 años que tienen un ingreso familiar menor a dos salarios minimos, asi que es muy universalizado el acceso, son pocos los requisitos que exigimos. Tratamos de priorizar a la población joven porque sabemos que es una herramienta de formación muy importante, pero también trabajamos con instituciones, adultos mayores, ha sido muy plural la entrega y eso también es muy virtuoso”, señaló Propato.

En la misma línea, sostuvo que “en esta decisión, que es fortalecer la empleabilidad de nuestros jóvenes, el gobernador ya cubrió toda la matrícula de los egresados de la ciudad”. En la misma línea, sobre el programa Conectar Igualdad bonaerense, agregó que “es un programa que está vigente hace tres años y medio, lamentablemente fue suspendido durante lo que fue el periodo de Macri y Vidal. Había más de 100 mil computadoras para que siga estando presente el programa Conectar Igualdad y las dejaron arrumbadas en el Correo Argentino, allí perdieron vigencia, se arruinaron”. Y concluyó: “A nosotros nos llena de orgullo haber restablecido este programa, este es un Estado presente”.

GESTIONDE ESCRITURAS

El día lunes comenzó en el barrio Los Ceibos el operativo de Censo para la regularización dominial en viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda, actividad que se llevará adelante durante toda la semana en distintos barrios de Zárate y Lima.

La actividad fue encabezada por la candidata a Intendenta Agustina Propato y la Gerente Escrituraria y Social del Instituto de la Vivienda de la Provincia, María Eva Weber. Quienes, junto a los agentes del Instituto y la militancia de Unión por la Patria, recorrieron el barrio dando los primero pasos para que los vecinos y vecinas puedan gestionar la escritura de la propiedad.

“Nuestro Gobernador Axel Kicillof ha dispuesto esta política tan importante para todas nuestras familias, que tiene que ver con caminar y trabajar hacia lo que es la escritura propia, de cada casa, de cada familia”, dijo Propato y agregó que “hemos tenido hace muy poco una jornada donde entregamos 330 escrituras y eso es importante ponerlo en valor. Es tener realmente la seguridad jurídica, es estar parados sobre tu propia casa, saber que ese esfuerzo y cada uno de los ladrillos que pusimos en nuestra propía casa es una legado que podemos dejarle a nuestros hijos”.

Al respecto de cómo continua el operativo una vez finalizado Censo, afirmó que “va a venir un equipo más técnico que va a hacer todo lo que tenga que ver con la división y subdivisión de los lotes, ya que nos encontramos (en barrio Los Ceibos) sobre un macizo, es decir, que no están hechos los lotes”. “Estamos dando un paso importantísimo” concluyó la candidata.

Anunciaron que este operativo tiene como objetivo Censar 876 viviendas para poder garantizar, una vez finalizado el trámite correspondiente, la tan soñada escritura de su propiedad.

El censo se realizará los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre en los barrios Los Ceibos, Covepam 4, Covepam 5, Covepam 8 en Zárate y Matadero y Vipermun en Lima.

Desde el Instituto de la Vivienda afirmaron que los agentes y funcionarios van a estar a disposición de los vecinos para informar y asesorar sobre el estado de deuda de la vivienda y sus opciones de pago. También se entregarán certificados para justificar ausencia en el trabajo, en caso de que algún vecino lo solicite para poder estar presente en el Censo, a su vez que solicitan a los vecinos tener disponible: Fotocopia del DNI; Constancia de CUIL/CUIT de los/las titulares de las viviendas; Constancia de casamiento, divorcio y viudez.

La entrega de netbooks se concentró en la Mesa Coordinadora. Agustina Propato ayer en el barrio Los Ceibos.

