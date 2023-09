Matzkin en Juana María:“La seguridad con nosotros va a llegar a los barrios”

Siguiendo con su visita a las plazas de los barrios, Marcelo Matzkin con su equipo y acompañado por Javier Velázquez, llegaron hasta el barrio Juana María.

Ante los vecinos de Juana María que se acercaron a escuchar al candidato a intendente por Juntos, Matzkin habló de la inseguridad y la falta de infraestructura, dos puntos claves que sufren los vecinos.

“Si nosotros no ganamos la plaza y la calle, las van a ganar la droga y la delincuencia. Sabemos que ya no hay hora para que la calle se transforme en tierra de nadie, por falta de seguridad, de prevención y de iluminación, o sea, falta de presencia del estado”, dijo Marcelo Matzkin.

“Como ya lo hemos visto en otras oportunidades este barrio tiene los problemas de infraestructura que tienen todos los barrios de Zárate” comentó el candidato de Juntos.

Con respecto a su plan en caso de llegar a la intendencia si resulta ganador en las elecciones del próximo 22 de octubre, Matzkin contó: “nosotros entendemos que la obra pública tiene que servir para conectar los barrios con el centro y además para no tener que depender sólo del centro de la ciudad” y agregó para finalizar que “por eso nuestro proyecto es, por ejemplo acá en Juana María, embellecer el centro comercial del barrio para que vengan comercios, que sea seguro, iluminado, con un punto fijo de seguridad y prevención, donde se pueda instalar la nueva Patrulla Municipal que vamos a crear y que el SEMU tenga un lugar donde parar”.

Matzkin dialogó con vecinos en Juana María.

