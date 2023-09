Marcelo Pastore: “Concejales de Propato y Berni votaron el estacionamiento medido, nosotros lo vamos a derogar”

Así lo manifestó el concejal Marcelo Pastore quien dijo “los concejales que votaron a favor el estacionamiento medido de Cáffaro dicen que son la solución al estar hoy con Propato pero fueron parte del mismo problema en estos 4 años”.

A sólo menos de un mes de las elecciones generales de octubre, ya es sabido que Juntos Por el Cambio y su candidato a intendente, Marcelo Matzkin, proponen eliminar el Convenio que hace al funcionamiento del estacionamiento medido en el Centro zarateño, por ello el concejal Pastore dijo que “nosotros no sólo nos opusimos, sino que denunciamos el carácter innecesario del mismo y evidenciamos que la mayoría de lo recaudado se va afuera de Zárate, por eso nuestro candidato, Matzkin, hizo una acción judicial que aún debe expedirse para frenar el cobro del estacionamiento medido”.

“Los concejales que hoy dicen que vienen a resolver las cosas son los que nos llevaron a este desastre, y los que le votaron a Cáffaro no sólo el estacionamiento medido, sino también se opusieron y protegieron a los funcionarios de seguridad cuando proponíamos interpelarlos, o a los responsables del estado de las calles y del agua, hoy dicen que son la solución pero en realidad son parte del problema. Cuando veo a Matilla o a Tania Caputo decir que son la solución, me pregunto para qué le habrán votado todo a Cáffaro?!”, explicó Pastore.

“El estacionamiento medido lo vamos a derogar, es una medida meramente recaudatoria que por el volumen generado no vale la pena cobrar, más cuando la mayoría de lo percibido se va a una Fundación que es del gobierno nacional, todo muy raro. Nuestra decisión es que esto se termine y sea como en Campana que es gratuito pero con lugares donde estará prohibido, tenemos que tener un Municipio que moleste lo menos que pueda al que quiera trabajar, al que quiera vender en su negocio”, dijo el concejal Pastore, quien apoya la candidatura a intendente de Marcelo Matzkin.

Concejal Marcelo Pastore (Juntos).

Comparte esto: Twitter

Facebook