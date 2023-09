Candidatos a intendente debatieron junto a los alumnos de la Escuela 1

La Educación Profesional Secundaria es una nueva oferta educativa, que otorga certificación profesional en distintas especialidades además del título secundario. Está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces un mismo año y por o tanto, ofrece una cursada flexible y personalizada; reconocimiento de trayectos formativos anteriores, saberes y experiencias laborales previas; acompañamiento personalizado en la cursada; grupos de hasta 15 estudiantes y espacios para tareas y/o tutorías. En nuestra ciudad, una de las escuelas donde se cursa es la Escuela 1, luego del turno tarde de primaria.

La coordinadora de tal programa es Ivonne Arnais y ella fue una de las promotoras de llevar a los cuatro candidatos a debatir a un aula de dicho establecimiento en el marco de un proyecto por los 40 años de la Democracia, “hay muchos que votan por primera vez y queríamos que los alumnos conozcan a los candidatos y escuchen en sus propuestas en persona”, comentó la coordinadora.

Fue así como Agustina Propato (Unión por la Patria); Sergio Bonucceli (primer concejal de Frente de Izquierda); Marcelo Gómez (La Libertad Avanza) y Marcelo Matzkin (Juntos) se acercaron para debatir con los estudiantes.

En realidad, en la pequeña aula, había más asesores de cada candidato que alumnos y alumnas, ya que sólo eran trece los estudiantes dado que cada curso de este programa son grupos reducidos.

Los alumnos pudieron escuchar la palabra de los candidatos en relación a cinco ejes que los propios alumnos elaboraron; educación, trabajo, economía, salud y seguridad.

A su vez, cada candidato fue tomando la palabra con uno de los alumnos como moderador. Y al final del debate, cada uno tuvo la oportunidad de realizar preguntas.

Lo que coincidieron los alumnos, al final del debate que se extendió desde las 19 y hasta las 21 horas, fue la necesidad de tener más insumos y materiales para su cursada. Se trata de cursos prácticos y el oficio desarrollado es la gastronomía. De hecho, los chicos obtienen el título de Bachiller y profesional en gastronomía.

En este sentido, los alumnos reclamaron que no tenían cocina y que los productos para cocinar debían comprarlos los profesores de sus bolsillos para que tengan con qué cocinar.

LAS PALABRAS DE LOS CANDIDATOS

– Agustina Propato (Unión por la Patria): “Vamos a promover la industrialización, la ampliación del parque industrial y la radicación de nuevas empresas para mover toda la economía local. Con la provincia vamos a instalar un nuevo hospital para Lima, reforzar la atención primaria de la salud en los barrios e invertiremos mucho más presupuesto en salud. E incentivaremos a los jóvenes que quieran insertarse en el mundo laboral mediante un programa de primer empleo”.

– Marcelo Matzkin (Juntos): “Estoy seguro que ustedes viven en barrios a los cuales les falta pavimento, iluminación y muchas otras cosas. Nuestra propuesta es no seguir con el equipo de básquet, eliminaremos el estacionamiento medido, el derecho de habilitación comercial y el derecho de construcción. Y vamos a reforzar todo lo que tenga que ver con lo edilicio de las escuelas, con la infraestructura básica y presentar talleres de oficio. Vamos a promover la reinserción de los jóvenes en el empleo joven con la eximición de impuestos para los que quieran seguir estudiando. Vamos a descomprimir al hospital para acercar la salud a todos los vecinos”.

– Marcelo Gómez (La Libertad Avanza): “Recortaremos el actual organigrama municipal para que sea más eficiente, eliminaremos el gasto político, en salarios. Ajustaremos a la clase política. Hay ofertas laborales que no se pueden cubrir en Zárate porque no hay cursos afines a la búsqueda de las empresas. Piensen en que ustedes pueden ser sus propios jefes, ser emprendedores. Proponemos que los establecimientos públicos se haga cargo el municipio y la provincia y los cursos a cargo de las empresas. Vamos a reforzar el sistema de atención primario de la salud y reformularemos todas las salas y el propio Hospital Favaloro”.

– Sergio Bonuccelli (Frente de Izquierda): “No hay que votar al menos peor, porque todos los candidatos hablan de ajuste y cuando hablan de ajuste se refieren a los trabajadores. Menos el nuestro, la izquierda. Vamos a buscar que los subsidios a los colegios públicos sean reforzados con los subsidios a los colegios privados y religiosos. Pediremos más presupuesto para la educación porque hasta ahora, lo que se ha hecho es un recorte presupuestario”.

Palabra de alumnos

Durante más de una hora y cuarenta, los diez alumnos escucharon atentamente a cada candidato. Se trata de jóvenes de entre 15 y 18 años que buscan abrirse al mercado laboral, en este caso desde la gastronomía.

“Desde marzo que estoy en este curso y me encanta. Quiero ser gastronómica y los conocimientos que nos comparten me vienen bien. En cuanto al debate, nos pareció interesante en función de repensar bien las cosas y las propuestas de cada candidato”, dijo Milagros de 17 años, quien en un momento en el que Sergio Bonucceli, el candidato del Frente de Izquierda, estaba hablando le pidió que no critique a otros partidos sino que detalle sus propuestas.

Ismael y Valentin, ambos de 17 años, son otros dos alumnos que se encontraron presentes en el debate y alumnos de la cursada. Ambos están desde marzo cursando y comentaron que les sirve de mucho. “Yo soy panadero y laburo de eso; ahora sigo aprendiendo muchas cosas más que me van a servir a futuro. Y como voto por primera vez, estuvo bien escuchar a todos”, agregó.

Delfina, de 16 años, tenía una peluquería con una amiga. Trabajó de chica y celebró la visita de los candidatos para escuchar las propuestas.

