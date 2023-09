Matzkin: “En esta elección elegimos que Zárate siga siendo de los zarateños o de La Cámpora”

En otra de las recorridas por los barrios, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, expresó un concepto que considera central en esta parte de la campaña electoral con miras a la elección del 22 de octubre: “Claro que el ser zarateño en esta elección es una cualidad, sobre todo cuando el resto de los contrincantes no lo son, vivo, mando mis hijos a la escuela acá, hago mis compras y camino como un vecino más, por eso creo que nos subestiman pensando que traen y regalan bienes del estado en campaña, que en realidad ya son de todos, y no nos damos cuenta. En esta elección vamos a decidir si Zárate sigue siendo de los zarateños o va a ser un escondite de La Cámpora”.

“Necesitamos reencauzar la dinámica que desarrolle Zárate, nosotros tenemos muchas propuestas para hacer que despeguemos de esta situación estática, y que tengamos el dinamismo comercial, industrial, de radicación de nuevos emprendimientos que tienen ciudades similares como Campana o San Nicolás”, explicó Matzkin al salir de la ronda con los vecinos del barrio Artesanía.

Siguiendo sus recorridas barriales, Matzkin recordó que “la provincia ha abandonado a Zárate, al gobernador sólo lo vemos en campaña electoral, pero en medio pasan 4 años donde el sistema de salud no coordinó y ni hablar del sistema de seguridad, que hizo que los zarateños estemos cada día más inseguros. Un nuevo encuentro entre los zarateños debe recuperar la dignidad de nuestros vecinos”.

Marcelo Matzkin en barrio Artesanía, junto a Javier Velázquez y Natalia Blanco.

El Ateneo UCR “Arturo Illia” ratificó su apoyo a Matzkin

A nueve meses de la conformación de dicho espacio político, los integrantes del Ateneo UCR «Arturo Illia» se mostraron entusiasmados por el gran creciendo obtenido en muy poco tiempo.

“Desde nuestra conformación tuvimos un objetivo claro, generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, entendiendo que para ello debíamos fortalecer la coalición Juntos por el Cambio con total transparencia, sin ningún tipo de ambigüedades, y lamentablemente desde el Comité UCR local esto se podía trabajar, nosotros en su momento entendíamos que esta era y es la alternativa posible para terminar con tantos años de decadencia”, indicaron.

“Por ese motivo, tiempo después de la conformación, a principios de año, decidimos trabajar en pos de la candidatura a Intendente de Marcelo Matzkin”, agregaron.

En tanto, destacaron que “somos radicales vecinos de nuestro distrito que trabajamos todos los días para que Zárate, Lima y Escalada tengan la gestión municipal que se merecen” y que “para generar un cambio verdadero y profundo es importante que este 22 de octubre nos acompañen con la boleta de Patricia Bullrich en nación, Néstor Grindetti en la provincia y Marcelo Matzkin en nuestro distrito”.

“Para finalizar queremos convocar a todos los vecinos radicales a que se sumen a este gran proyecto, que busca devolvernos la calidad de vida que nos merecemos, estamos convencidos desde el minuto cero, que Matzkin representa el verdadero cambio”, concluyeron.

Integrantes del Ateneo UCR «Arturo Illia»con Marcelo Matzkin.

Comparte esto: Twitter

Facebook