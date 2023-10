Marcelo Gómez, optimista para octubre, explicó los ejes de su proyecto municipal

Marcelo Gómez, candidato a intendente de Zárate en las próximas elecciones del 22 de octubre de La Libertad Avanza, analizó en una entrevista con LA VOZ -entre otros temas- el debate presidencial del domingo pasado acompañado por el candidato a concejal Patricio Gauna Marchetti.

EL DEBATE PRESIDENCIAL

“Fue un debate chato, yo esperaba que fuese más combativo teniendo en cuenta la alta inflación, los índices de pobreza, el episodio de Insaurralde del día anterior”, comenzó diciendo.

Respecto a los candidatos dijo que “Javier Milei, quien encabeza la lista de LLA, estuvo medido ya que todos los cañones estaban puesto en su mira, pero -señaló-, es muy difícil en 45 segundo dar una repuesta con 15 minutos para la pregunta”. Igualmente el resultado para su candidato lo consideró positivo, más aún, “no le mueve el amperímetro”.

En cambio fue crítico con Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, “ya que repitió los mismos slogans de su publicidad, creo que son votos que van a venir para nosotros. El impacto más negativo fue para ella, se vio que no tenía propuesta para la situación económica actual”, sentenció.

“Mientras, Schiaretti vendió muy bien su gestión en la provincia de Córdoba”, y en cuanto a Sergio Massa «se mostró como un político experimentado, ni parpadeó, mientras el país se está prendiendo fuego, no mosqueó”, dijo Gómez.

PROPUESTAS PARA ZARATE

Saliendo del tema nacional, Gómez se refirió a sus propuestas para el Municipio de Zárate que enumeró comenzando por la reducción del gasto político. Explicó que reducirá el número de secretarias -de 13 a 6- que serán: Hacienda y Finanzas, Infraestructura, Economía Municipal (se ocupará de atraer inversiones, crear un polo tecnológico, e incluirá una dirección de Islas y Asuntos Agropecuarios); Secretaría de Desarrollo y Capital Humano (incluirá la Dirección de Cultura); Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Lima.

«Seguro de ganar las elecciones del próximo 22», Gómez señaló que tiene un equipo de 30 profesionales técnicos para que lo acompañen en la gestión -aunque no dio nombres-, y se avocó luego a otro tema: la reforma fiscal- impositiva con la reducción de tasas, y supresión de algunas como la de Seguridad e Higiene que incluye la supresión de la DPU.

TEMAS PRIORITARIOS

También señaló que Seguridad y Salud serán sus temas prioritarios en una eventual gestión municipal, además de trabajar para reducir la pobreza «que es un problemas con un trasfondo moral ya que se ha perdido las ganas de trabajar”.

POLO TECNOLOGICO

Entre sus objetivos está crear un polo tecnológico que desarrolle la robótica, la informática, la inteligencia artificial, la automatización, Big Data “ya que entramos en la quinta revolución industrial”.

DEPORTE Y EDUCACION

Ingresando al tema del Deporte y la Educación, Gómez se refirió a un punto del que habla Milei, el sistema de bouchers para los chicos y jóvenes hasta 18 años. Y lo explicó así, “en vez del Municipio financiar a los clubes, darle dinero a los chicos para que elijan que actividades desarrollar según sus condiciones y para que los clubes puedan planificar”.

SALUD

En materia de Salud, un eje esencial en sus proyectos, Gómez propone convertir al Hospital intermedio René Favaloro en un Hospital pediátrico con internación, consideró que es fundamental ocuparse de la niñez, de su salud y alimentación porque serán el futuro del país que de esta manera estará asegurado.

OPTIMISMO PARA OCTUBRE

Con 36 años y mucho impulso, Gómez que participó en las PASO de 2021, y que cursa 4to. año de la carrera de Abogacía, se mostró con entusiasmo en que el 22 de octubre podrá ganar las elecciones y que Javier Milei será el próximo presidente.

