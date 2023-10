Matzkin en El Bajo: “Vamos a poner en valor los barrios para potenciar el desarrollo económico de sus vecinos”

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin, sigue recorriendo los barrios. Esta vez estuvo en El Bajo donde se reunió con distintos vecinos, “no es algo nuevo lo de El Bajo, ya todos estos años hemos estado desde el concejo deliberante elevando los reclamos del barrio, de sus problemas cuando llueve se inunda y de las cloacas a cielo abierto que aún conviven con los vecinos, es inhumano vivir así cuando debería ser un barrio modelo con proyección debido a su cercanía al río, pero nadie tiene como nosotros una mirada a corto, mediano y largo plazo para Zárate” confirmó Matzkin mientras terminaba su charla vecinal.

Matzkin expresó un programa de obras barriales a los vecinos que tiene que ver con “un fuerte compromiso para trabajar en serio con obras que traigan la normalización de los problemas del barrio, para luego comenzar un proceso de puesta en valor, que como tantos otras zonas, necesitan de un Municipio que se concentre en lo importante y no en suntuosidades. Yo sé lo que hay que hacer en cada barrio porque conozco y soy de Zárate, tengo experiencia en gestionar y vamos a transformar Zárate para dinamizar la economía de los barrios que hoy están totalmente subaprovechadas”, dijo explicando su plan de obras y urbanización.

“Poner en valor los barrios, significa avanzar con obras para un buen drenaje cuando llueve, el arreglo de calles y crear veredas por donde no hay, avanzar en solucionar el problema de las cloacas, mejorar la iluminación con sistema led y crear postas de abastecimiento de la seguridad, y en simultáneo, crear facilidades impositivas para la radicación de comercios y de emprendimientos. Una batería de medidas de la mejora de la infraestructura, combinada con el envío de ordenanzas fiscales al concejo deliberante y la firme decisión política de aumentar la seguridad son cuestiones básicas que haré para que los barrios empiecen a despegar económicamente”, dijo y remarcó ser el único candidato zarateño en la contienda del 22 de octubre.

Finalizando su recorrida, Matzkin recordó que “trabajamos por la dignidad de Zárate, y el 22 de octubre no hay nada mejor que votar a un zarateño para que conduzca los destinos de este Municipio”.

“El abandono de los distintos barrios hace que sean poco atractivos para que la gente se anime a emprender, vamos a terminar con todos estos años de atraso, llevando las obras y servicios que se necesitan para que nuestros vecinos se puedan desarrollar económicamente mejor”, dijo Marcelo Matzkin.

