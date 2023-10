Cáffaro recorrió obras: «Hasta el último día vamos a seguir haciendo cosas»

El intendente Osvaldo Cáffaro recorrió ayer en horas de la mañana la Obra de Senderos de Pavimento Intertrabado que la Municipalidad de Zárate está realizando con fondos propios en la Avenida 7 de Julio, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, en Costanera.

Allí, explicó que un total de casi 50 obras ejecutadas por su gestión siguen desarrollándose y presentan un alto grado de avance.

La obra de Senderos de Pavimento Intertrabado se lleva a cabo en sitios como el Parque Urbano, el Campo Social y Deportivo Municipal, la Zona Estratégica de Recuperación, tramos de la calle Teodoro Fels, donde se encuentra el Campo Olímpico Municipal, Roca y 20 de noviembre en el barrio Smithfield, y en las calles que unen Pellegrini con Avenida Mitre, con la colocación de aproximadamente 3.600 m² de pavimento articulado en veredas y calles.

Asimismo, se construyen más de 100 cuadras de pavimento, que se ejecutan con fondos nacionales, provinciales y municipales, y que implican la repavimentación con asfalto de calles donde anteriormente se había colocado microaglomerado y cordón cuneta.

“Lo importante es que se está trabajando mucho, no bajamos los brazos, hasta el último día vamos a seguir haciendo cosas, porque para eso estamos. La mayoría de las obras que teníamos en marcha las continuamos”, manifestó el Jefe Comunal. No obstante, aclaró: “No así con algunas otras, que lamentablemente no llegaron los recursos económicos, y no queríamos dejarle al próximo intendente un problema. Al no llegar los recursos de esas obras que tienen financiamiento principalmente del Gobierno Nacional, no las pudimos avanzar”.

Parque Central Zárate

El intendente también se refirió a la construcción del nuevo sitio de esparcimiento que conectará la Costanera Sur con la Fase IV del Parque Urbano. El denominado Parque Central de Zárate, es un plan de desarrollo urbano que contará con infraestructura urbana contemporánea, ya que incluirá patios aeróbicos, glorietas, áreas de descanso, sanitarios públicos, árboles nativos, iluminación, senderos peatonales, sectores de picnic y bicisendas, entre otras cosas.

Esta iniciativa es ejecutada por el Municipio y financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a través del Programa Parques Argentinos. Sin embargo, Cáffaro reveló que surgieron reclamos vecinales por la titularidad de la tierra que frenaron la obra.

Acceso por Costanera Sur

El nuevo acceso por Costanera, que conectará a la ciudad con la Ruta Nacional Nº 12 y la Ruta Provincial Nº 6, bajo el puente Zárate Brazo-Largo, y que facilitará el ingreso a vecinos y visitantes, está casi listo. La obra, consiste en la pavimentación del acceso a la ciudad de Zárate por Costanera Sur, entre la Ruta Provincial Nº 6 y la avenida Caseros. Una avenida de doble mano con cantero central, que va en paralelo al puente Zárate-Brazo Largo y que permitirá conectar sectores urbanos y periféricos de la ciudad.

El Jefe Comunal manifestó que el proyecto en el cual estuvo trabajando desde el año 2009 para que pudiera ejecutarse, aguarda una aprobación de Vialidad Provincial para su habilitación. Y resaltó: “Detrás de cada obra, hemos puesto el corazón y la vida, hay toda una historia detrás”, en relación a los problemas surgidos en ese caso en particular, como así también en obras como la Terminal de Zárate y en situaciones puntuales con empresas que habían ganado las licitaciones e incumplieron con sus obligaciones.

El acceso a Zárate por Costanera Sur.

