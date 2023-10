Agustina Propato visitó LA VOZ: «con el respaldo político presupuestario de Provincia y Nación el destino de Zárate será otro y mejor»

La candidata a intendente de Unión por la Patria, Agustina Propato, visitó la redacción de LA VOZ donde dialogó sobre sus proyectos de cara a las elecciones del próximo domingo.

«Haber tomado la decisión de encabezar una lista alternativa y democrática en Unión por la Patria es un gran acto de responsabilidad. Soy y seré siempre una militante y en esta militancia, ante la advertencia de injusticia y postergación de tantos barrios, tomamos el bastón del mariscal y asumimos la responsabilidad de competir en la interna. Me gusta siempre repasar las características de nuestra ciudad: Somos la segunda ciudad industrial de la provincia de Buenos Aires, la única ciudad nuclear de la provincia, somos ribereños, por el Paraná pasa todo el comercio exterior de nuestro país y somos una ciudad portuaria, tenemos una exportación con nuestra industria automotriz que mueve la aguja de la balanza comercial y todo eso, no se refleja en la calidad de vida de nuestros vecinos; es por eso que tomé la decisión muy bien acompañada por un grupo enorme de hombres y mujeres, que comparten esta responsabilidad .Planteamos una alternativa, un nuevo impulso», comenzó explicando sobre los motivos que la impulsaron a postularse para ser la primera intendente mujer de Zárate de la historia.

¿Dónde ve los puntos de mayor vulnerabilidad en nuestro Partido?

Claramente Zárate ha crecido de manera no planificada, ese crecimiento es mayor en los barrios irregulares. Los puntos más vulnerables son, por ejemplo, la falta de infraestructura básica en los barrios. Por eso tenemos plan de mejoramiento urbano; esto es, obra pública e infraestructura básica para los barrios. Nosotros vamos a “enterrar obras” con un gran plan de cobertura de agua potable y saneamiento, hay prácticamente un 40% de falta de cobertura, y a partir de ahí, en esos barrios seguiremos adelante con todas las cuestiones de urbanización. No hay diferenciación tampoco de barrios, llegan las temperaturas altas y no hay presión de agua, eso significa una falta de inversión durante 20 años en infraestructura de agua potable. Hay que reparar esa injusticia, hay que invertir en esa infraestructura, también en cloacas y una planta de efluentes cloacales, es un objetivo muy ambicioso que excede la capacidad económica de la Municipalidad. Pero para esto hay que gestionar frente a estamentos provinciales, nacionales e internacionales para generar las condiciones, ya que es inadmisible que una ciudad tan importante no tenga una planta de tratamiento en una zona industrial. Lo importante es que tenemos la decisión política de revertir esta situación.

El hecho que Kicillof y que Massa continúen gobernando en Provincia y Nación, ¿será importante para estos proyectos?

Tengo el convencimiento que Axel va a ser reelegido como gobernador porque se lo ha ganado a fuerza de gestión, compromiso y confianza, los bonaerenses van a reelegirlo y, con el respaldo político presupuestario de la Provincia y de la Nación, el destino de Zárate va a ser otro y mejor.

¿Cuáles son sus planes para potenciar el servicio de salud en el Partido de Zárate?

La salud pública en Zárate y Lima está en terapia intensiva. Kicillof volvió a ratificar la inversión de 7 mil millones de pesos para Zárate y Lima, cinco de ellos destinados a refundar en el mismo lugar el Hospital Virgen del Carmen y dos mil millones destinados al Hospital de Lima. Tenemos el Programa “Crecer Sano” para atención primaria, un programa preventivo para descongestionar la atención secundaria que hoy colapsa. La inversión anunciada en salud, es prácticamente el 40% del presupuesto.

¿Qué opinión tiene sobre incentivar las obras públicas?

Todas las obras públicas iniciadas en este gobierno municipal seguirán, y hay que hacer muchas más, nuestra mirada acerca de la función pública es hacer, transformar. Creemos en la inversión en la obra pública pues es generadora de empleo. Nuestro plan de mejoramiento urbano lo vamos a hacer con la fuerza de trabajo de nuestros vecinos y con la familia municipal que queremos jerarquizar. El gran ordenador social es siempre el trabajo, hay una familia municipal muy valiosa que espera un convenio colectivo de trabajo para darle estabilidad y seguridad.

¿Qué reclamos tiene puntualmente Lima?

Cuando fui senadora presenté e impulsé la declaratoria de Lima como Ciudad, generé los consensos y así lo logramos por unanimidad. Y respecto a la autonomía de Lima pienso que hay que ser respetuosos de la voluntad popular, el soberano en Lima quiere ir camino a la autonomía, Lima Ciudad es cimentar este camino. Como legisladora abrí la delegación de IOMA en Lima, ahora vamos a abrir las ventanillas del IPS, y vamos a seguir trabajando para continuar en ese destino de autonomía. Vamos a construir la escuela del barrio Citrus e incluso, otro establecimiento más de mínima. La construcción del Hospital es un aspecto fundamental y reparador de una injusticia.

Una petición permanente de autoridades educativas es la necesidad de construir edificios escolares, ¿tiene proyectos en este sentido?

En educación tenemos una deuda de 14 edificios escolares. Para descomprimir la congestión aúlica hacen falta construir hoy 4 establecimientos de educación inicial, 4 de nivel primario y 6 de nivel secundario para cubrir la matrícula. Zárate creció en un 30% en los últimos 10 años y se construyó solamente un Jardín, no hubo planificación del crecimiento como no lo hubo en infraestructura, educación, obras publicas. Hay que aumentar la conectividad en establecimientos educativos, en los espacios públicos, soy una defensora de la inclusión digital que para muchas familias es prohibitiva; el programa “Conectando igualdad y “Conectando con vos” son maravillosos y que fueron interrumpidos en los años de Macri. Lamentablemente fue con la pandemia que la humanidad tomó conciencia de la importancia de la conexión digital.

¿Cómo valoriza el apoyo público que Nuevo Zárate y el intendente Osvaldo Cáffaro le manifestaron?

Nuevo Zárate y el intendente Cáffaro dieron su apoyo públicamente porque vemos que en el otro lado tenemos un verdadero adversario que es el modelo de desindustrialización, de desempleo, de ajuste, de motosierra. Somos Unión por la Patria y nuestra consigna es todos y unidos en defensa de la Patria. En el gobierno de 2015-2019 cuando Juntos por el Cambio gobernó, sufrimos por ejemplo, el desmantelamiento del plan nuclear que significó 1.300 despidos, la rotonda de la dignidad, muchos trabajadores en la calle y el cierre de las persianas de muchos comercios. Estamos contra ese adversario y ese modelo que ya conocimos y que tenemos muy fresco en la memoria, la implicancia que tuvo en nuestra región. El registro más alto de desempleo se dio en el cordón industrial donde cerraron 30 mil Pymes, 15 mil eran de la provincia de BA. Estamos hoy defendiendo esto y es por eso que todo el campo nacional y popular de nuestra localidad está hoy claramente parado en esta alternativa que es Unión por la Patria y ése es el apoyo de Osvaldo Cáffaro.

Si el voto la acompaña será la primera mujer Intendente de Zárate, ¿qué política encarará para las mujeres?

La política de la mujer debe estar transversalizada, siempre digo que las mujeres están la agenda nacional, provincial y local. Además tenemos una política activa para las mujeres víctimas de violencia de género, vamos a construir un refugio para ellas. Las mujeres hoy somos protagonistas de la construcción de nuestro destino y tendrán una importante participación en el gobierno municipal. Veo con muy buenos ojos que Zárate me acompañe, acompañe a una mujer, veo en esto una madurez cívica importante, como un camino de futuro.

Agustina Propato y su política de seguridad

En la entrevista con LA VOZ, la candidata a intendente de Unión por la Patria, Agustina Propato, se refirió a las políticas proyectadas en materia de seguridad y destacó el incremento de patrulleros y efectivos policiales que tuvo el distrito durante la gestión del Gobernador Axel Kicillof.

«En materia de seguridad, la provincia de BA viene haciendo un esfuerzo enorme. Cuando asumió Kicillof había 7 patrulleros en Zárate y 8 cuadrículas, ni siquiera un patrullero por cuadrícula, y uno en Lima. Hoy hay 55 patrulleros en Zárate y 7 en Lima, se ha multiplicado por 8 la cantidad de móviles y en ese momento había 89 agentes y hoy hay 400. La inversión ha sido enorme. Yo he sido Subsecretaria de Seguridad de la Nación, sabemos precisamente lo que hay que hacer. Tenemos el convencimiento que la seguridad es un tema que se aborda multiagencial y multidimensional, con múltiples políticas integrales, y siempre decimos que no hay posibilidades de un plan de seguridad exitoso por fuera de un plan de inclusión exitoso. Regularizar los barrios y achicar la desigualdad social que hay en nuestra ciudad claramente va a redundar en mayor seguridad al reducir el delito simple que es el robo, el hurto y el vandalismo», comenzó diciendo Propato.

«En Zárate hoy no tenemos una situación dramática en cuanto al delito complejo o crimen organizado. Si tenemos prevalencia en trayectoria delictiva en jóvenes, tenemos muchos jóvenes en conflicto con la ley penal. Y esa tarea no se aborda en policiamiento, también tiene un rol el poder judicial y el área de promoción y protección de niños y niñas y adolescentes. También necesitamos la participación ciudadana. Vamos a construir los Foros de Participación Barrial donde uno puede permanentemente construir el mapa del delito que tienen los vecinos con corredores seguros, paradas de seguridad urbanas», agregó la candidata a intendente de UxP.

En tanto, Propato explicó que «la inversión en tecnología es fundamental, hoy está al servicio de la seguridad tanto en materia de cámaras como de centros de monitoreo. Hay un centro de monitoreo que a Zárate le queda muy chico. Vamos a inaugurar un centro de monitoreo que realmente tenga la envergadura de una localidad como la que somos. Hay que trabajar en conjunto con el poder Judicial. Ya gestionamos una Fiscalía para Lima que funcionará en la Comisaría de Lima, ya está el pliego de licitación para la ampliación de esa Comisaría».

Para concluir, dijo que «la seguridad es una cadena amplia de responsabilidades. La inversión tecnológica tiene que ser mayor y el rol del municipio mucho más activo. Un centro de monitoreo mucho más activo, que coordinen todas las fuerzas que tenemos Policía bonaerense, Prefectura, Gendarmería todo tienen que formar parte de un sistema coordinado que implica además, instalar más cámaras y domos. Se debe conectar con ambulancias, con los bomberos voluntarios que debemos jerarquizar en mayor escala, defensa civil que hoy está vacío de contenido y que hay que robustecer, la brigada forestal y la comisaría de la mujer. Tenemos y garantizamos un equipo profesional para trabajar en todos los temas de Seguridad».

En septiembre pasado, llegaron 10 nuevos patrulleros para reforzar la seguridad en Zárate.

