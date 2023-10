Natalia Blanco: “El domingo elegimos Matzkino Berni, los zarateños vamos por el zarateño”

Este domingo 22 se vota intendente por un período de cuatro años, es por ello que la candidata a concejal, Natalia Blanco explicó: “El domingo Zárate se tiene que movilizar a votar en defensa de nuestra identidad, vamos a elegir los destinos de acá para adelante con dos modelos muy opuestos, o gobernamos los zarateños con Matzkin, o lo hace La Cámpora con Berni, que es el esposo de Propato”.

La candidata a concejal por Juntos por el Cambio, también afirmó en Villa Negri durante el cierre de campaña de Matzkin: “Tenemos la oportunidad para cambiar Zárate de una vez por todas, de poner un Municipio comprometido en la lucha contra la inseguridad, con una patrulla de acción efectiva que porte armas no letales y donde usemos los resortes del estado para defender al vecino, y no a los delincuentes, en todos estos años, quienes hoy dicen estar juntos se pelearon dejándonos a los zarateños indefensos y sin que ninguna autoridad municipal o nacional de la cara, nosotros nos queremos hacer cargo y para Matzkin esto es prioridad”, señaló.

Natalia Blanco afirmó también que “hemos recibido muchas adhesiones a la candidatura de Matzkin, cerrar la campaña en Villa Negri es en parte al aporte que ha hecho Javier Velázquez, que más allá del gran deportista que es, es una persona que ama Zárate y que tiene valores nobles y con un proyecto para fortalecer los clubes de barrio que es realmente necesario, ir a su barrio a cerrar la campaña es también un reconocimiento a este ídolo zarateño”.

También la concejal se refirió a otro apoyo importante para Matzkin en estos días, haciendo alusión a Aldo Arrighi, ex intendente municipal quien hizo una carta abierta pública llamando a votar al candidato de Juntos por el Cambio, es por ello que manifestó: “es un honor para nosotros que un ex intendente como Arrighi nos apoye, él camina por la calle como un vecino más y es un ejemplo de honestidad, valores y gestión, que haya llamado a votar por Marcelo Matzkin es muy importante porque lo hace solamente por el interés que tiene en el bienestar de los zarateños”.

“Vamos todos a votar por Zárate, Matzkin es el único que hizo en la campaña propuestas concretas integrales para Zárate y para cada barrio en particular, eso demuestra que conoce las distintas realidades que debemos resolver para mejorar la calidad de vida a nuestros vecinos, y digo vecinos porque también vivimos acá y tenemos los mismos problemas que todos” apuntó Natalia Blanco, quien terminó diciendo: “si gana Matzkin ganan los zarateños”.

La candidata a concejal de Juntos, Natalia Blanco, se refirió a las elecciones del próximo domingo.

Comparte esto: Twitter

Facebook