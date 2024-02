10 de Febrero

-1811: La Junta Grande determinó la creación de Juntas Provinciales. Cada provincia debía regirse por una junta de cinco miembros compuesta por el gobernador y cuatro vocales elegidos por el pueblo.

-1824: San Martín se embarca hacia Europa con su hija Mercedes. El 23 de abril llegó al puerto francés de El Havre. Su presencia despertó sospechas: sus papeles fueron incautados y revisados por sus antecedentes revolucionarios. Después se radicó en Bruselas, con el objetivo de asegurarle una buena educación a su hija, entre otros, siguió trabajando para asegurar la Independencia más tarde escribiría las famosas Máximas para su hija.

-1839: Se libró en Zárate, unas escaramuzas con los tripulantes de la flotilla de la escuadra francesa que al mando del almirante Leblanc -con 20 barcos y 500 hombres- bloquearon el Río de la Plata e intenta por navegar por el Paraná río arriba. El intento de descender en Zárate fue rechazado desde la costa por los mismos pobladores al mando del Coronel Ramos. El éxito de la acción fue festejado en estos pagos.

-1874: Patricio Peralta Ramos funda la ciudad de Mar del Plata. Habitada por los indios pampas, los primeros colonizadores en establecerse fueron los jesuitas, que llegaron a tener 500 personas en la misión, hasta que los tehuelches los obligaron a abandonar las tierras.

-1912: Se sanciona la Ley Sáenz Peña. Se conoce con este nombre a la Ley Electoral sancionada en el gobierno de Roque Sáenz Peña que estableció el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio y puso fi n de este modo, al fraude del régimen de Gobierno que venía operando en el país desde la consolidación del proceso de construcción estatal en 1880. La sanción de la norma obedece a varios factores: por un lado, a una fractura en la elite entre aquellos que se planteaban aún partidarios de Roca de no innovar el viejo sistema quienes presentaban como única solución para el conflicto social existente a la represión (Ley de Residencia o «Ley Cané», entre otras) y los llamados «modernistas» que veían necesario abrir el juego político ante la creciente conflictividad, entre ellos además del presidente, se encontraban Carlos Pellegrini y Joaquín V. González.

-1926: Llega a Buenos Aires el hidroavión Plus Ultra, nave de la Aeronáutica Militar Española que realizó por primera vez un vuelo entre España y América. Son recibidos como héroes, eran los aviadores españoles Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada, tras haber recorrido 10.270 km a bordo del hidroavión Dornier Wal, bautizado como «Plus Ultra», y cumplido el sueño de unir por el aire Europa con Latinoamérica. El viaje, que se había iniciado en La Rábida (España), hicieron escalas en Las Palmas de Gran Canaria, Praia, Fernando de Noronha, Recife, Río de Janeiro y Montevideo. En el aire han estado un total de 59 horas y 39 minutos.

-1927: En San Juan se promulga una nueva constitución que establece el voto femenino por primera vez en todo el país.

-1952: Muere en Buenos Aires Macedonio Fernández, filósofo y escritor. Fue autor de obras como No todo es vigilia, La de los ojos abiertos y Papeles de recién venidos.

– 1996: El campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov perdía por primera vez contra la computadora Deep Blue. Considerado el mejor ajedrecista de la historia, aceptó el reto de enfrentar lo que hasta ese momento era lo más innovador en materia de computadoras, una IBM programada para procesar hasta 200 millones de jugadas por segundo. Fueron en total seis partidas, de las cuales Kasparov ganó 3 y hubo dos empates. El acontecimiento fue visto por más de 6 millones de personas a través de internet y gracias a la gran recepción del público y los medios, un año después se produjeron nuevos enfrentamientos entre el campeón y la máquina.

-2002: La banda de Rock zarateña “La Tregua” integrada por Sebastián Pardo (voz y guitarra), Javier Sosa (guitarra y coro), Alejandro Villalba (bajo) y “Sacha” Lari (batería y coro) realizaron un festival a beneficio de las Escuelas Nº 5, 12, 15 y 21 en Justa Liam e Independencia. Además actuaron como invitados Luis Tedesco (Bandoneón), Roberto Di Pascuale (saxo), Jorge Retamoso (Saxo) y Hugo Luna (batería).

-2017: Marcelo Ledesma lanzó su nuevo disco titulado “Marcelo Ledesma” (2016), el trabajo cuenta con ocho temas de composición propia Pasiones de amor, Invisibles, El momento desaparece, Superación, Ideal, Galaxias, Mientras, El Mundo es el lugar perfecto para mí.

-2019: Alrededor de las 6.30 la joven embarazada Bianca Eva Reynoso llegaba en un remis al Hospital “Virgen del Carmen”, acompañada por su madre. Pero, no alcanzó a descender del vehículo, el niño nació en el asiento trasero del automóvil. Este hecho- muy inusual- movilizó a la Guardia de Obstetricia del nosocomio. Así lo relató la obstetra Maite Jahnig «Había sido una noche tranquila hasta que a las 6.40 me avisan de lo acontecido en la playa de estacionamiento. Inmediatamente nos pusimos en acción, mientras una camilla iba hasta el lugar me equipé de campos estériles para atender al bebé, al llegar el niño ya había nacido y estaba con el cordón unido a su madre». Los trasladaron a la sala de parto y allí Maite cortó el cordón umbilical y extrajo la placenta, luego la pediatra atendió al bebé quien se llama Francisco Gael.

-2019: La artista plástica zarateña Lorena Pradal recibió la Beca Internacional para Litografía de la Fundación Kunstlerhaus, que ofrece la posibilidad a mujeres artistas de todo el mundo, de vivir por dos meses en el taller de Munich Kunstlerhaus. Este viaje, representó para la artista, no solo una meta personal o profesional, sino la posibilidad de enriquecer y compartir al regreso experiencias y contenidos que acerquen más a los artistas y curiosos al arte de la litografía.

