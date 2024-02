Cooperativa Eléctrica pide que usuarios realicen la segmentación tarifaria para mantener los subsidios

Desde hace dos años que el Estado nacional resolvió segmentar las tarifas eléctricas para que los usuarios de todo el país accedan a nuevos subsidios en sus facturas.

Durante el gobierno de Macri, la Cooperativa Eléctrica de Zárate otorgaba subsidios según el consumo y de forma local.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández decidió hacerlo por ingresos y centralizar todo en un sistema. De hecho, muchos usuarios ya se inscribieron para recibir estos subsidios. No obstante, aún muchas personas deben completar un formulario online o acercarse a la CEZ.

“El Estado armó tres segmentos según los ingresos de cada grupo familiar; N1, para el grupo que, en blanco, perciban más de $1.700.000 pesos; N2, para sectores medios con ingresos que se ubican entre 500 mil pesos a 1 millón; y N3 para los grupos sociales con ingresos más bajos, de cero a 500 mil pesos. Pero el problema vino cuando aprobaron una resolución posterior que obligaba a que dicho trámite sea obligatorio. Y para aquel ciudadano que no lo hiciera, automáticamente pasaba a la tarifa N1, cobrándose el costo del kw sin subsidio alguno”, comenzó explicando el presidente del Consejo de Administración, José Luis Mangini.

O sea que todo aquel usuario que no lo haga, pasará a considerarse N1 y así deberá pagar la tarifa neta, sin subsidios.

“Pero cuando se midió y salieron los relevamientos en la ciudad; los datos arrojaron que, en Zárate, existía un 38% de usuarios N1; o sea que el 38% de la población zarateña ganaba por encima del millón y medio de pesos. Pero como conocemos nuestros usuarios, consideramos que no podemos tener semejante población en nuestro Partido con esos ingresos. Por lo tanto, convocamos a todos los usuarios a completar el formulario a través de nuestra página web o acercarse a nuestra sede para realizar el trámite de forma personal”, explicó Mangini.

“Y aclaramos que no hace falta que seas propietario, inquilino o poseedor del inmueble. Si uno está viviendo en una vivienda, no hay que demostrar propiedad o qué se está haciendo en esa vivienda, ya que el subsidio es a la persona, no a la casa. Cada persona tiene que gestionarlo. No es por barrio ni por sector geográfico. O sea que el trámite es personal y de acuerdo a sus ingresos; tanto para el subsidio a la energía eléctrica como para el gas”, aclaró el titular del Consejo de Administración.

Hay varios canales dónde efectuar este trámite. Por un lado, en la web; www.argentina.gob.ar/subsidios.

Otro es la aplicación, “Mi Argentina”. Y personalmente, todos los usuarios podrán acercarse a la sede de Anses o a la sede de la Cooperativa Eléctrica.

“El trámite es personal. Tiene que venir la persona con el DNI y lo carga o lo hace mediante la página web. Aparte, el subsidio es para la electricidad y el gas, así que las personas que aún no lo hicieron, deben hacerlo para recuperar los subsidios”, agregó.

El formulario de inscripción permanecerá abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto. Para más información, todas las personas interesadas podrán ingresar a; https://cezarate.com. La inscripción para ser beneficiarios de los subsidios son tanto para luz como para gas.

