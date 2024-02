Toyota inició la producción del utilitario Hiace que ocupará entre 200 y 500 puestos de trabajo

Toyota inició la producción de HIACE en una nueva nave industrial en su planta de Zárate en sus versiones Commuter y Furgón L2H2 e inicia con una capacidad productiva anual de 4.000 unidades, con el objetivo de llegar a las 10.000 a mediano plazo.

En el día de hoy viernes, se realizó el acto inaugural de la nueva nave industrial que se construyó desde cero en apenas un año y la inversión total del proyecto demandó alrededor de US$ 50 millones.Tiene una superficie de 8.000 m2 y un diseño modular que contempla una eventual ampliación.

La presentación pública reunió al presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el CEO de la empresa para América Latina y el Caribe, Masahiro Inoue; el jefe de Ingeniería de Hiace, Hideki Mizuma; el embajador de Japón Hiroshi Yamauchi, proveedores, concesionarios y, tuvo como invitado especial al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alex Kicillof, al ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; a la diputada nacional UP Micaela Moran, al intendente de Zárate Marcelo Matzkin, al secretario de Producción municipal Juan Bautista Fernández, a los concejales del bloque UP, Leandro Matilla, Marcelo Schiavone, Lucas Castiglione, Mónica Cabezas, Marcela Budano, el concejal socialista Aldo Morino y la consejera escolar Denisee Ayala, a los intendentes de Campana Sebastián Abella, de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Baradero, Esteban Sanzio, entre otros invitados.

El Lic Salinas recordó que hace pocos días, Toyota celebraba la unidad 2 millones de Hilux producida en esta planta que se exporta a 23 países y en esta oportunidad presentamos la van HIACE en sus dos versiones de carga y transporte de pasajeros que se producirá en esta planta gracias al trabajo conjunto del sector público y privado para poder llevar adelante este proyecto de inversión de esta nave que se hizo en el tiempo record de un año.

Este proyecto generará entre 200 y 500 puestos de trabajo. En una primera etapa, el volumen de producción será de 4.000 unidades, en tanto que la nave cuenta con un potencial para fabricar 10.000 utilitarios anuales a mediano plazo. La planta compartirá autopartes y componentes con los dos vehículos que ya se producen en Zárate y se exportan a 23 países de América Latina: la pickup Hilux y el SUV SW4.

En tanto, el embajador Hiroshi indicó: “Tenemos la expectativa de que la empresa se siga desarrollando como líder en la economía argentina, contribuyendo además al fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales”.

