Dos equipos lideran el Campeonato Oficial

Italiano y Mutual Policial quedaron líderes en el Campeonato Oficial de Primera División Damas luego de jugarse la quinta fecha de la fase inicial.

RESULTADOS

Estos fueron los resultados de los encuentros jugados el viernes anterior.

Italiano 3 Universitario La Plata 1; Ciudad de Buenos Aires 3 Lomas 0; Estudiantil Porteño 3 Harrods 1; Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 3 Argentino de Castelar 0; Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque 3 Tortuguitas 0; Náutico Hacoaj 0 Morón 3; Scholem 0 Mutual Policial 3 y Náutico Zárate 1 Glorias 3.

PROXIMA FECHA

Estos serán los encuentros de la próxima semana a jugarse entre jueves 9 y viernes 10.

Jueves 9: Universitario vs Scholem.

Viernes 10: Argentino de Castelar vs Italiano; Ciudad vs GEBA; Harrods vs Gimnasia de Villa del Parque; Lomas vs Glorias; Morón vs Náutico Zárate; Mutual Policial vs Estudiantil Porteño; Tortuguitas vs Náutico Hacoaj.

Lucía Comelli bloquea en solitario ante el remate de la jugadora de Glorias

