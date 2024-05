Situación Epidemiológica por el dengue: los casos continúan siendo elevados

El Ministerio de Salud advirtió que en la provincia de Buenos Aires siguen subiendo los casos de dengue. Se trata de una situación que comenzó en pleno verano, ya que por la humedad y el calor aumentan la cantidad de mosquitos, pero que aún en los días más frescos del invierno siguen manteniéndose.

Según el último Boletín Epidemiológico bonaerense, desde septiembre 2023 hasta la fecha, se notificaron 121.292 casos sospechosos, de los cuales 89.991 fueron positivos (89.806 confirmados y 185 probables), 2.106 casos fueron descartados y 29.195 aún continúan en estudio.

Asimismo sostuvieron que «el máximo de casos notificados se alcanzó en la Semana 12 (del 17 al 23 de marzo) con con 17.281 notificaciones, luego del cual se registran cuatro semanas consecutivas con descenso de casos compatibles con dengue». Del total de casos positivos: 87.743 son autóctonos y 2.248 son importados.

Se notificaron 87.743 casos positivos autóctonos en todas las regiones sanitarias, siendo 56 municipios que presentan brote. Los municipios con mayores tasas de incidencia son: José C. Paz, San Miguel, San Isidro, Lanús, Avellaneda, General San Martín, Colón, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Quilmes, Gral Rodríguez y Moreno.

En estos casos se identificó predominio del serotipo DEN-2 sobre DEN-1 y DEN-3. Los 55 municipios afectados son: Bahía Blanca, Carlos Casares, 9 de Julio, Pehuajó, Trenque Lauquen, Chacabuco, Junín, Lincoln, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, San Nicolás, San Pedro, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Zárate, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Berazategui, Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, General Rodríguez, La Costa, Tandil, Villa Gesell, Suipacha, Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata, Monte y La Matanza.

Respecto a los 2.248 casos positivos importados, el antecedente de viaje fue principalmente a otras provincias del país con circulación, como Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. El total de internados fue 3.469 casos, 132 requirieron cuidados intensivos y se notificaron 53 casos fallecidos. Respecto a las edades de los casos fallecidos: 3 casos fueron menores de 14 años; 20 casos entre 15 y 44 años; 11 casos entre 45 y 65 años; 19 casos mayores de 65 años.

Todos los casos ocurrieron en áreas en brote. Del total de fallecidos, 24 presentaban alguna comorbilidad registrada.

Los casos fallecidos residían en las siguientes localidades: Colón, Escobar, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Hurlingham, Merlo, Moreno, Morón, La Plata, La Matanza.

SINTOMAS GRAVES

El Ministerio de Salud bonaerense explicó en el último Boletín Epidemiológico bonaerense que, debido a los brotes sucedidos previamente y la circulación de más de un serotipo en la provincia de Buenos Aires, la detección de casos con signos de alarma resulta es importante para anticipar las formas graves de dengue. Los signos de alarma son los siguientes: Sangrado de mucosas; Dolor abdominal intenso y continuo; Hepatomegalia > a 2 cm.; Somnolencia o irritabilidad; Hemoconcentración con plaquetas; Vómitos persistentes; Derrame seroso.

