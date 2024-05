La ciudad paralizada por la huelga

Todo el arco sindical adhiere al paro de hoy impulsado por la CGT y las dos CTA, en rechazo a la Ley Bases y la reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei.

A diferencia de la huelga parcial definida en enero pasado, cuando por primera vez se trató la entonces denominada “Ley Ómnibus” y el acatamiento fue parcial a fines de movilizar al Congreso, se espera que esta vez la medida tenga un mayor impacto y la adhesión de todas las actividades económicas.

A nivel local, no habrá servicios de micros ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes, ratificó su adhesión de adherir a la huelga, por lo que los colectivos no funcionarán en todo el día, desde las 0 horas del jueves hasta la medianoche.

Tampoco habrá prestación de tareas en el servicio logístico de camiones y de trenes, luego de la ratificación de la medida de los principales sindicatos (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, señaleros). En resumen, el pleno de las actividades del transporte marítimo, terrestre, portuario y ferroviario no trabajarán a.

La Asociación Bancaria ratificó que se plegará al paro general y adelantó que por ese motivo no habrá atención en ninguna entidad financiera. Entre los argumentos que se indicaron, el sindicato apuntó contra la “reforma laboral regresiva que quita derechos a los trabajadores; la reinstalación del impuesto a las ganancias; una reforma previsional que castiga a nuestros jubilados; el avance de privatizaciones o desapariciones de organismos públicos; una Ley Bases y un DNU que no tiene una sola medida a favor de los trabajadores; la caída del poder adquisitivo del salario; las olas de despidos y una desocupación que crece; el salvaje ajuste sin precedentes; una industria nacional que tiende a desaparecer; y el desprecio por la cultura, salud y educación pública”.

Se espera que las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales tampoco trabajen durante la jornada del jueves. El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, difundió un comunicado en el que el conjunto del gremio adherirá a la medida.

Por su parte, los gremios que nuclean a la Salud, como el sindicato de Sanidad que encabeza Héctor Daer en los hospitales privados, y las organizaciones que trabajan en la salud pública también estarán de paro el jueves. Solo se mantiene el servicio de emergencias en estos casos, como es habitual en las medidas de fuerza gremiales.

En el sector educativo, la CTERA ratificó su adhesión a la medida en todas las escuelas públicas del país. De igual manera, los estatales de ATE y UPCN también se plegaron a la acción gremial.

Otros sindicatos de la industria que se mostraron orgánicos con la huelga general son los gremios FTIA (Alimentación), UOM (Metalúrgicos), SMATA (Mecánicos), Luz y Fuerza y UTHGRA (Hoteles y gastronómicos).

Tampoco habrá personal en las administraciones municipales, provinciales y estatales dado que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la adhesión al paro.

Lo propio sucederá con el servicio de recolección de residuos. La empresa ENTRE informó que, debido a que el gremio que representa a sus trabajadores ha decidido plegarse a dicha manifestación, el servicio de recolección de residuos no se realizará el miércoles 8 en el horario nocturno y el jueves 9 durante el día, al igual que el servicio de barrido de calles.

“Dichas tareas volverán a la normalidad el jueves 9 desde las 21 hs. y viernes 10 a partir de las 5 hs”, confirmó la empresa.

Finalmente, otro importante gremio que se plegará al paro será el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas; quien confirmó que se adhiere al paro nacional convocado por la CGT para este jueves. En ese sentido el gremio químico evaluó que; “la política económica llevada a cabo por el Gobierno Nacional no para de perjudicar a los trabajadores/as y al pueblo en su conjunto, mientras favorece descaradamente a grandes empresarios, grupos económicos y al poder real”.

