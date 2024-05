Conflicto en sector nuclear: fue dictada una conciliación obligatoria por 15 días

Otro capítulo en la larga historia de las luchas laborales del Partido tuvo lugar en las últimas horas cuando se confirmó una nueva conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con los trabajadores del sector nuclear.

ElMinisterio de Trabajo dictó la conciliación porque a raíz del paro decretado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Zárate; las tareas en las centrales nucleares se vieron afectadas. Por lo tanto, las empresas contratistas y Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares de Atucha 1 y 2; le pidieron al ministerio que interponga una nueva conciliación obligatoria; ya no por el asunto de raíz que son los despidos de trabajadores sino porque la postura del gremio de la Uocra afecta la operatividad de las centrales nucleares, ya que al paro por tiempo indeterminado se adhirieron trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza. Entonces Atucha 1 y 2 se vieron afectadas en el normal desarrollo de sus actividades productivas.

Finalmente, y tal como adelantó este medio ayer; el ministerio de Trabajo dictó la conciliación y así obligó a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo y seguir en una mesa de negociación.

En cuanto a la raíz del conflicto, la empresa contratista Masoero, que realiza actividades en el Carem, se comprometió a tomar a los 91 trabajadores despedidos por dos meses y luego “ver qué sucederá”.

No obstante, desde la Uocra consideraron que los primeros 77 despidos que originaron los reclamos, ya están confirmados y no hay vuelta atrás. Ahora estos 91, “será pan para hoy, hambre para mañana”, reclamaron. “El problema es que el gobierno nacional no quiere seguir con una obra que tiene el 80% de avance, como es la fabricación de un reactor modular argentino. Y eso no solamente que dejará el tendal de 570 trabajadores despedidos, sino que luego la motosierra pasará a Nucleoeléctrica Argentina y todo el plantel de trabajadores será diezmado; y el plan nuclear desmantelado una vez más”, concluyeron desde la Uocra.

Por otro lado, la única voz de la clase dirigencial que adhirió al reclamo del sector de la construcción fue el concejal de Unión por la Patria, Lucas Castiglioni; quien ingresará esta semana un proyecto de resolución al Concejo Deliberante para que el resto de los ediles fijen postura política y apoyen el reclamo del sector.

ACAMPE EN LA ROTONDA

En el día de hoy, y como parte del paro general, la Uocra realizará un acampe en la rotonda, sin corte de ruta. Se prevé que desde las 10 de la mañana haya actividades artísticas en apoyo al reclamo del sector y disertaciones de dirigentes sindicales.

