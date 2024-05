La defensa otra vez fue la clave para la victoria de Zárate Basket

El viernes por la noche, en el DAM Stadium, Zárate Basket le ganó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 78 a 69 en un cotejo de la Liga Nacional de Básquetbol.

Agustín Brocal con 26 puntos (6 triples) fue el jugador destacado en el ataque zarateño que también tuvo lucidas actuaciones a traves de Julian Aprea (15 puntos) y Tahiel Gomez Quintero con 13 puntos (3 triples).

Gimnasia, que había ganado sus últimos tres encuentros en la Liga, sumó a traves de Gerard de Vaughn (17 puntos) que fue el goleador del equipo patagónico.

Una vez más la defensa fue clave para éste nuevo triunfo de Zárate Basket. Especialmente en el segundo tiempo donde logró marcar la diferencia (15 y 22 puntos en cada cuarto para Gimnasia). Zárate supo recomponerse de un momento adverso en el arranque del tercer período (llegó a estar abajo por 6 pun tos, 36-42 a los 5 minutos) y en la parte final del juego hizo daño con los tiros de tres puntos (Brocal, Pineda y Pascolatt en ataques sucesivos) que lo llevó a ganar por 11 puntos (71-60 a los 8 minutos).

Agustín Brocal deja en el camino a Gerard de Vaughn y encara al tablero Enzo Rupcic con la pelota ante la marca que propone el tucumano Ivan Gramajo.

La Fase regular terminará el jueves 23 de mayo

Esta primera etapa de la Liga Nacional (fase regular) estará concluyendo el jueves 23 de Mayo con tres encuentros que seran: Ferro C. Oeste vs San Lorenzo; Comunicaciones vs Boca Juniors y Quimsa vs Olímpico.

Luego se iniciarán los play offs de Reclasificación.

RESULTADOS

El viernes también se jugaron otros tres encuentros.

Platense 82 Quimsa 83; Riachuelo 85 Unión 77 y Peña-rol 84 Argentino de Junín 77

Esta noche Boca Juniors estará jugando con Independien te de Oliva.

