La frágil situación laboral pone en alerta a los gremios de la zona

El sector obrero del país mantiene una tensa calma y más aún en esta zona, la cual siempre fue considerada “una isla”. La punta de lanza que siempre fue Toyota hoy padece una contracción del mercado mundial que la lleva, en su filial local, a abrir una etapa de “retiros voluntarios”.

Se trata de un escenario complicado para el sector automotor en el país, por la caída de las ventas.

“Se superó el cupo de 400 puestos que tenemos pensado para retiros voluntarios. Hubo un total de 600 registrados. Y lo que estamos haciendo ahora son entrevistas individuales para entender por qué la persona quiere retirarse. Hoy trabajar en Toyota es un buen trabajo y la conclusión que estamos teniendo es que para muchos es una oportunidad. Muchos están iniciando o tenían algún emprendimiento propio y, después de trabajar cierta cantidad de años, deciden retirarse como un proceso de evolución. Deciden independizarse. También hay gente en la planta de Zárate que venía de muy lejos y van pasando los años y quieren otro tipo de vida. El viaje y la distancia pasa a ser un tema. Son distintos factores, pero lo que hemos visto es que es una oportunidad para las personas que lo tomaron”, expresó el presidente de Toyota, Gustavo Salinas.

“Por lo que estamos visualizando no tenemos planeado ajustar más la producción y tenemos la expectativa de poder recuperar algo y de producir un poco más. Estamos mirando, permanentemente, lo que sucede en esos mercados de exportación. Seguimos con un escenario bastante similar en Colombia, Chile, Perú y Ecuador también está complicado. Estamos bien en Centroamérica. Y Brasil todavía sigue estando bien si bien es muy competitivo y ofertado”, agregó el presidente de Argentina para la automotriz japonesa.

Finalmente descartó que haya intención de volver a los dos turnos de producción; “no hay ninguna decisión de pasar a dos turnos. Por supuesto, el tercer turno siempre va a depender de la demanda, lo que determina el nivel de actividad y el esquema que vamos a tener. Hoy no estamos visualizando y menos tenemos tomada una decisión de que vayamos a eliminar el tercer turno. La aspiración es mantenerlo todo lo que la demanda lo permita. Siempre aspiramos al crecimiento sustentable. Tenemos que ver ahora el último trimestre del año cómo se presentan todos los mercados para el 2025 y ahí ver qué esquema de producción establecemos, pero nuestra expectativa es continuar con el tercer turno y volver a esquemas crecientes de producción”, estimó Salinas.

ALERTA EN EL SECTOR METALURGICO

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtió que hay más de 50 mil puestos de trabajo en riesgo en los próximos dos meses, de mantenerse la contracción de la industria que acumula cuatro meses a la baja.

Poco después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el índice que dio cuenta de la fuerte contracción de la industria durante el mes de marzo, con una caída del 21,2 por ciento con respecto al mismo mes de 2023, desde la UOM advirtieron que hay más de 50 mil puestos de trabajo en riesgo.

Para encontrar cifras similares hay que retrotraerse a 2020, cuando las medidas contra la pandemia de coronavirus obligaron a la industria a frenar su producción, con un piso histórico en abril de 2020, durante la fase más estricta de la cuarentena. Ahora, sin pandemia, las cifras son alarmantes: es el nivel más bajo de producción desde 2016.

«De esta manera no se puede seguir adelante. Desde diciembre hasta esta parte 10.000 puestos de trabajo y ponen en riesgo más de 50.000 en los próximos 60 días», dijo el titular de la UOM, Abel Furlán.

En ese plano, el gremialista marcó representar a trabajadores de 22.000 pymes que «están sosteniendo la empleabilidad a duras penas porque no se quieren deshacer de los trabajadores que tienen formación».

Furlán remarcó que el actual es «un escenario de caída de la actividad económica de ruptura del círculo virtuoso de la producción, de pérdida de poder adquisitivo» y marcó que «Todo eso hace que el mundo de la industria, de nuestra actividad y de otras, estemos preocupados por esta situación. Un país serio siempre va a tratar de proteger el entramado productivo y el consumo interno. Sin consumo interno la actividad económica no se puede sostener», subrayó el gremialista.

Uno de los datos más críticos tiene que ver con la producción de alimentos y bebidas, que cayó un 14,3 por ciento interanual. Esto es un indicio de que se derrumbó el consumo de alimentos. También se nota el impacto en la construcción: la producción de minerales no metálicos (como el cemento) se redujo un 35,8 por ciento.

Se trata, además, del sexto mes consecutivo de retracción industrial. El punto más alto fue en diciembre del año pasado. El cambio de Gobierno generó un efecto «parate» que se registró como una caída del 8% durante ese mes.

Abel Furlán (UOM).

Comparte esto: Facebook

X