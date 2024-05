Malestar en el remo argentino por declaraciones del funcionario Diógenes de Urquiza

En las últimas horas el remo se vio sacudido por unas inesperadas declaraciones de Diógenes de Urquiza, funcionario actual de deporte de la Nación que tuvo, como era de esperar, rebote del lado de la dirigencia de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA).

Tanto fue así que el propio presidente de la AARA, Daniel Concilio se manifestó al respecto.

Consultado por los colegas de Todo Remo y Canotaje, Consilvio indicó lo siguiente:

«Para todo el remo las de claraciones de ésta persona fueron totalmente desafortu-nadas. Pero bueno, los direc-tores del ENARD hicieron mucho, hacen mucho y tienen que hacer mucho más por nuestro deporte todavía, un deporte amateur por lo cual en esencia comprendemos el error y no puedo decir que fue sacado de contexto porque tuve la oportunidad de conversar con Diógenes que tuvo la amabilidad de llamarme para pedirme las disculpas del caso pero quizas no era lo que él quiso transmitir. Vos sabes que yo soy una persona que fervientemente soy positiva y confío en la gente y creo en la gente y tomo que él en su pedido de disculpa lo hizo totalmente afectado con lo cual yo quiero que miremos hacia el futuro.

Es más yo quiero que Diógenes nos ayude, nos ayude en lo que pueda. Yo sé que no hay plata pero él sabe que con buenos administradores como él sabe que lo es la Asociación de Remo y como lo es él mismo, ya que fue Secretario de Depor-tes de la Nación podremos entre todos ayudarnos. Más que nada por los cuatro atletas que fueron los más ofendidos en esas declaraciones podremos tener una gira preolímpica co mo corresponde…»

Daniel Concilio, presidente de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA)

El origen de todo: Esto fue lo que dijo de Urquiza sobre los remeros

Pero ¿que fue lo que desató todo el problema?

De Urquiza manifestó a la prensa: «Luego, aquellos con chances de obtener el pasaje, como la selección de voleibol, que si entra podría ser diploma.

Y después tenés a los que van a clasificarse y simplemente participarán, como el remo, que tiene pocas posibilidades. Se tienen que hundir todos los botes para que gane; es la realidad, pero se lo ganó. No le puedo decir: “No, no vas”.

Tampoco dejamos al margen a los clasificados para los Panamericanos y Mundiales…»

