Camperas, guantes, bufandas y gorros: el frío no se quiere ir

Camperas, bufandas, guantes y gorros saldrán de los armarios esta semana en gran parte del país, donde el frío se hace sentir con fuerza. En este contexto, este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para tres provincias: Córdoba, San Luis y La Pampa.

Según indicó el SMN la advertencia, rige para zonas del noreste de San Luis, noroeste de Córdoba y casi todo La Pampa.

La alerta de nivel amarillo implica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

EL TIEMPO EN EL AMBA

En el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la cual está incluida Zárate, si bien se aguardauna semana muy fría, no se experan temperaturas extremas.

Hoy martes se presentará con cielo parcialmente nublado, sin lluvias, pero con una mínima de 5 grados. La máxima se mantendrá en 15 grados.

En tanto que el miércoles se mantendrán condiciones similares, con una mínima de 6 y una máxima de 16 grados.

El jueves, el clima se mantendrá estable con máximas de 16°C y mínimas de 7°C. Los vientos variarán de 7 a 22 km/h, y no hay pronóstico de lluvias para este día.

El viernes, la temperatura subirá ligeramente a una máxima de 17°C, con la mínima sosteniéndose en 7°C. Los vientos serán más intensos, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo del 0%.

El sábado, las temperaturas descenderán a una máxima de 14°C y una mínima de 7°C. Los vientos seguirán entre 7 y 22 km/h, y el cielo se mantendrá claro sin lluvias previstas.

Para concluir la semana, el domingo se prevé un clima similar al de días anteriores con una máxima de 16°C y mínima de 7°C. Los vientos soplarán levemente entre 7 y 12 km/h y no se esperan lluvias.

QUE RECOMIENDA EL SMN

• Ante las bajas temperaturas pronosticadas para estas provincias el SMN recomienda:

• Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

• Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

• Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

• Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

• Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

• En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

• De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

• No fumar en ambientes cerrados.

• Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

