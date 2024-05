Darío Lema fue presentado ayer como nuevo entrenador del plantel profesional de CADU

En la tarde de ayer en el estadio «Mario Lossino» de CADU fue presentado Darío «Chavo» Lema, como nuevo entrenador del plantel profesional de fútbol de primera división.

En la presentación participaron los dirigentes de la entidad encabezados por su presidente Diego Montero.

Luego de presentación Lema asumió el cargo y dirigió la primera práctica pensando en el partido del domingo ante Deportivo Madryn.

El «chavo» estará acompañado por Mariano Quillutay como ayudante de campo y Elías Martínez como preparador físico. Falta definir el entrenador de arqueros y también otro profe.

Lema viene de dirigir a la Universidad Concepción de Chile que milita en la Segunda División del fútbol trasandino e inició el segundo ciclo como entrenador en el club donde recordamos en su anterior paso logró el ascenso a Primera «B» en 2018 luego de 20 años.

«Hay que ser duros en defensa y agresivos en ataque»

Darío Lema inició ayer su segundo ciclo como entrenador en CADU en reemplazo de Santiago Davio y luego de dirigir la primera práctica dialogó con los medios periodísticos presentes en Villa Fox y manifestaba lo siguiente: «Cuando me ofrecieron tuve una sensación media rara no tenía pensado volver tan pronto, recibí el llamado hablaron con mi representante se pusieron de acuerdo y nuevamente estamos acá al mando del primer equipo».

¿Con qué te encontraste en este regreso a la institución?

«Obviamente que el club creció mucho en infraestructura,, después me encontré con un plantel que pensé que iba a estar golpeado pero no está bien de ánimo por supuesto que ahora necesitamos ordenarlo, queremos un equipo más duro en la parte defensiva. Con Rafaela hizo un buen partido no mereció perder. Hay un plantel rico, bueno, son jugadores con experiencia, varios jóvenes. Vengo trabajar a ésta institución que me ha dado mucho y espero devolverle todo lo que me dieron. Es recíproco el cariño, hace 16 años que llegué a la ciudad y no me fui más, formé mi familia acá, la gente tiene de eso memoria, jamás imagine todo lo que vino después, cuando vine por primera vez como jugador sucedió algo que nunca voy a olvidar en mi primera reunión con Juan Carlos Ciliberti y Carlos Ferreyra que era presidente y vice en aquella ocasión, me dijeron si logramos cerrar tu llegada no te vas más de Zárate y parece que se cumplió, hoy estamos acá iniciando el segundo ciclo como técnico».

¿Habrá que aprovechar la localía donde es muy fuerte y pensar en arriesgar más como visitante?

«Esta siempre fue una cancha complicada ya desde la época como futbolista mía, entonces sabemos que la localía nuestra con la gente se le hace muy pesado al rival. Tenemos que seguir siendo fuerte y que el visitante no se lleve nada de acá, siendo un equipo agresivo de local y luego cambiar la mentalidad para encarar los partidos como visitante».

¿Que cosas incidieron para éste regreso al club?

«Primero que la familia somos todos hinchas del club, estaba desocupado hablando con otros equipos para incorporarme, lo hablamos si era el momento para volver y creo que no nos equivocamos analicé el equipo hay material para trabajar bien y arreglemos el vínculo hasta la finalización de la temporada».

¿Cual es el objetivo para lo que resta del torneo?

«Salvarse del descenso siempre es lo principal más que no hay promedios y es por tabla general, pero el objetivo principal es ingresar al Reducido por el segundo ascenso».

¿Qué le falta al equipo a tu entender?

«De visitante le ha costado muchísimo hay que cambiar la mentalidad, salir a buscar los tres puntos teniendo un orden táctico, achicar las líneas, ser un equipo más compacto, defender en bloque y no tan cerca de nuestro arco».

Ahora faltan cuatro fechas para terminar la primera rueda y después se pondrán incorporar refuerzos pensaste en eso.

«Si lo tenemos en mente, pero recién llegamos queremos con el transcurso de la semanas ver que nos hace falta donde podemos incorporar y lo hablaremos con los dirigentes, primero tenemos que hacer un balance de lo que hay plantel y sacar la mayor cantidad de puntos en estas cuatro fechas que restan».

¿Cuál es el mensaje para el simpatizante de CADU?

«El de siempre, que van a ver a un equipo que va al ataque que sea protagonista más de local, que se brinde por el público, que vaya al frente y que defienda bien compacto».

