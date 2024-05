Tenso conflicto en el sector nuclear: Está vigente la conciliación obligatoria por 15 días

A pesar de la intervención de la cartera de Trabajo, las empresas contratistas y Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares de Atucha I y II; le pidieron al Ministerio que interponga una nueva conciliación obligatoria; ya no por los despidos de trabajadores sino porque la postura del gremio de la Uocra afecta la operatividad de las centrales nucleares.

Es que al paro por tiempo indeterminado de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), se adhirieron trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza. Entonces Atucha 1 y 2 se vieron afectados en el normal desarrollo de sus actividades productivas.

En cuanto a la raíz del conflicto, la empresa contratista Masoero, que realiza actividades en el Carem, se comprometió a tomar a los 91 trabajadores despedidos por dos meses y luego “ver qué sucederá”. No obstante, desde la Uocra consideraron que los primeros 77 después de que originaron los reclamos, ya están confirmados y no hay vuelta atrás. Ahora estos 91, “será pan para hoy, hambre para mañana”, reclamaron.

No obstante, la Uocra seguirá movilizada y en estado de “asamblea permanente” ya que evalúan que el gobierno nacional tiene una decisión tomada respecto a la paralización de la obra nuclear del Carem, en Lima.

La UOCRA junto a otros gremios vienen realizando reclamos por los despidos en la Rotonda.

