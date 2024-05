En el marco del Promocio-nal Amateur el Torneo Clausura arrancará recién el sábado 20 de julio.

La categoría ingresó en un receso invernal que incluirá la disputa de la Copa América y habrá dos meses de inactividad oficial donde los equipos, entre ellos Belgrano, aprovecharán para realizar una pretemporada con vistas a encarar el segundo certamen de la temporada 2024.

Recordamos que los equipos pondrá incorporar hasta 4 refuerzos para jugar el Clausura donde Belgrano debutará recibiendo a Metalúrgico.

En la primera fecha se medirán: Belgrano vs Metalúrgico; Everton vs Soc. A. Televisión; FC Ezeiza vs Def. Glew; Barrancas FC vs Juv. Bernal; Estr. del Sur vs Prov. Lobos; Camioneros vs Estr. Berisso; y N. Hacoaj vs Atl. Pilar.

