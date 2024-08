Mario Mouche disertó sobre «motricidad infanto-juvenil»

CAMPANA.- En el marco de las actividades de su Centro de Formación, el Club Ciudad de Campana ofreció el pasado sábado una capacitación a car go del Lic. Mario Mouche, reconocido especialista en de portes y neurociencias, quien fuera preparador físico de la “Generación Dorada” del bás quet argentino.

La actividad, que era abier ta a la comunidad, contó con una muy buena concurrencia, destacándose la participación de entrenadores, profesores y estudiantes de educación física de Campana y Zárate.

Mouche disertó sobre “Mo tricidad Infanto Juvenil”, en una jornada que se dividió en una parte teórica, otra práctica y espacios para las consultas y el intercambio, dejando muchas enseñanzas y conocimientos sobre la temática.

“Me pone muy contento que un club tenga un Centro de Formación y Capacitación y me alegra muchísimo que me hayan convocado para com partir mis conocimientos”, señaló Mouche tras la actividad.

“La capacitación siempre es importante y en este caso abordamos la importancia de la motricidad, la postura y la calidad del movimiento.

Acá, el club cuenta con una Escuela de Iniciación Deportiva que me parece vital y que todos los clubes deberían tener, porque es lo que ayuda a que la técnica deportiva o los hábitos motores de la vida diaria sean más económicos y eficientes”, agregó el especialista.

Esta fue la segunda jornada del Centro de Formación del Club Ciudad de Campana, lue go de lo que había sido el Taller de Nutrición dictado por el Lic. Gabriel Fantuzzi.

Y próximamente, en junio, está pautada una nueva diserta-ción, esta vez a cargo de Víctor Robert, reconocido profesor y entrenador de Levantamiento Olímpico de Pesas.

Muy buena convocatoria de asistentes tuvo éste evento en el Club Ciudad Profesor Mario Mouche

