El Municipio aumentó los salarios de todos los funcionarios y empleados

Mediante el Decreto 573 el Ejecutivo municipal aumentó la escala salarial para el personal en todas sus categorías del escalafón de las plantas permanente, temporaria, y plantel jerárquico.

Por empezar, el porcentaje en promedio de la suba salarial fue del 4,2 %. Pero lo más llamativo es que también los funcionarios de rango medio y personal jerárquico se subieron los sueldos.

El intendente Marcelo Matzkin pasó a cobrar 6.975.274,13 por su función. En tanto, sigue con su postura de negarse a tener “gastos de representación”.

Los secretarios pasaron a ganar $2.048.472,44. Los subsecretarios $1.588.475,72. El personal jerárquico como los contadores, $1.827.040,28. Los jueces de falta, $1.827.040,28. Un director general, $1.469.155,48. Jefe de Departamento, $1.015.014,12. El personal obrero y de servicio, $595.683,66 y el último escalafón de esta escala, $491.412,56.

Por su parte, “Planta Temporaria”; el personal mensualizado gana $658.376,85 y un “peón”, así está descripto en el escalafón, $491.412,56

Por otro lado, los músicos de la Banda Municipal ganarán $412.837,71 y los asesores “A”, $1.588.475,72 mientras que los “Asesores C”, $1.327.374,78.

SALARIO MINIMO GARANTIZADO

Lo también se fijó es un “salario mínimo garantizado” que se aplicará a todos los agentes municipales, tanto de planta permanente como temporaria que perciban una remuneración neta mínima inferior a 450 mil pesos; “siempre que hayan acreditado en el período los requisitos para percibir el presentismo”, agrega el decreto. “A tales efectos, el concepto no remunerativo denominado “salario mínimo garantizado” será el equivalente a la diferencia entre el salario neto, una vez deducidos los descuentos de ley de la remuneración bruta, y $450.000”, establece.