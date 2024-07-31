Se extiende la fecha para inscribirse y mantener subsidios

El Gobierno confirmó ayer que extenderá la fecha para anotarse en el RASE y mantener los subsidios a la luz y el gas. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

De acuerdo a lo que dijo Adorni, se extiende hasta el 4 de septiembre la inscripción al RASE. De este modo, se prorroga un mes la fecha límite para acceder y/o mantener los beneficios en el precio de los servicios de energía residenciales.

La Secretaría de Energía busca “depurar” el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con un minucioso cruce de datos, en línea con el objetivo oficial de reducir lo más que se pueda el gasto del Estado, por lo que casi dos millones de usuarios residenciales deberán reinscribirse en el padrón.

La Resolución 90/2024 de Energía establece que cerca de 1.7000.000 usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos (N2), deberán reingresar al sistema de forma individual antes del 5 de agosto próximo.

Los hogares se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022: Altos ingresos (N1); Ingresos bajos (N2);

Ingresos Medios (N3). Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.

Quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1 y, por tanto, perderán el subsidio a la electricidad.

En el caso del gas, el ente regulador (Enargas), cuenta con mayor información porque la subvención se otorga a nivel nacional, por lo que el Gobierno cuenta con más herramientas para “depurarlo”.

COMO ANOTARSE

“Todos los usuarios, no hace falta que sean propietarios, inquilinos o poseedores del inmueble, deben inscribirse en el Registro de Accesibilidad de los Servicios Energéticos (RASE). Y más aún quienes gocen de la tarifa social. Pedimos encarecidamente a todos los beneficiarios de la tarifa social que lo hagan ya que, de lo contrario, perderán este beneficio. Cada persona que figura en la factura debe gestionarlo. El trámite es personal. Tiene que venir la persona con el DNI y lo carga o lo hace mediante la página web. Aparte, el subsidio es para la electricidad y el gas, así que las personas que aún no lo hicieron, deben hacerlo para seguir gozando de la tarifa social”, había explicado el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ), José Luis Mangini.

Se trata de un tema importante ya que en el último relevamiento de la CEZ, de 11 mil beneficiarios, sólo 6 mil renovaron sus tarifas sociales.

El formulario de inscripción permanecerá abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto. Para más información, todas las personas interesadas podrán ingresar a la web de la Cooperativa Eléctrica, www.cezarate.com. O acercarse a la sede de la entidad en Bolívar y Andrade. Tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para hacerlo, todos los usuarios que quieran seguir gozando de la tarifa social, que seguirá subsidiada.

Los usuarios pueden acudir a la sede de la Cooperativa Eléctrica para inscribirse.

Aumentos en Agosto

El comienzo de agosto a partir de este jueves llega con aumentos de precios previstos en distintos servicios.

COLEGIOS

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo incremento en agosto, que alcanzará el 5% y el 7% respectivamente. Ambas jurisdicciones reflejaran subas superiores al último dato de inflación oficial. En la Provincia, alrededor de 4.800 colegios privados reciben subvenciones estatales para ayudar a cubrir los salarios de los docentes.

PEAJES

Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a aumentar en agosto, como parte del camino de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el INDEC. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial. Además, los peajes de las autopistas bonaerenses y las autovías hacia la Costa Atlántica también tendrán un aumento en agosto.

TELEFONÍA CELULAR

Las compañías de telefonía celular aplicarán aumentos en agosto, que van entre un 5% y 6%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable. La desregulación que dejó sin efecto los topes del 10 por ciento a las subas de los servicios de telecomunicaciones se produjo a fines de junio y permite que las empresas tengan vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.

NAFTAS Y GASOIL

Los combustibles exhibirían otro aumento en el mes que está por comenzar, que rondaría entre el 2% y 3% a partir del ajuste mensual del dólar y el impacto de la inflación en los costos del sector. Asimismo, las estaciones de servicio deberán afrontar el pago de un aumento en los sueldos de los empleados, que se fijo en 7% para julio y un 3% en el octavo mes del año. Esto podría derivar en un incremento mayor en los valores que reflejarán los surtidores.

PREPAGAS

Las cuotas de las prepagas tendrán en el octavo mes del año un ajuste que va entre el 4,9% y el 7,8% dependiendo de la empresa (pero todas por encima de la inflación de junio que se ubicó en 4,6%). Las firmas de medicina privada aplicarán un segundo aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios de julio, que rondó entre el 7% y 9%. Según informaron a sus afiliados, Galeno aumentará 7,8%, Omint 6,9%, Avalian: 6,9 por ciento, Medicus 4,96 por ciento, Swiss Medical 4,9%, Accord Salud 4,9%, Osde 5%.