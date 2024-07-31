La salud en Zárate, en terapia intensiva

En mayo de este año la situación sanitaria de la ciudad llegó a su límite luego de ver con preocupación que no hay oferta, que no hay soluciones y que no hay atención de calidad en el ámbito público como en el privado.

Por un lado, el Hospital provincial se encuentra desarticulado, con largas colas durante la madrugada, gente agolpada en los pasillos buscando un turno para los consultorios externos y un sinfín de obstáculos administrativos padecen cientos de ciudadanos locales a la hora de acceder a la salud pública en el Virgen del Carmen.

Si bien la actual gestión municipal dijo que tiene como objetivo fortalecer el primer anillo de la atención pública sanitaria, en las unidades y salitas periféricas, aún el Hospital sigue siendo referencia y es por ello que permanece alta la demanda de pacientes. Esto provoca una sobredemanda que satura a la institución provincial. En tanto, dicho proceso de fortalecimiento del primer anillo de la atención primaria sigue aún con poco ritmo de aplicación.

Otra situación descripta por los pacientes es la falta de profesionales en distintas especialidades y la falta de insumos para prácticas médicas.

Esto genera varios trastornos a la hora de acceder a un médico especialista aún teniendo obra social, ya que los afiliados a PAMI no encuentran la atención requerida en el hospital al igual que los pacientes con IOMA.¡

La opción es acudir al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, que cuenta una situación similar en base a la falta de recursos y de insumos. Por lo tanto, las salas periféricas son la alternativa aunque aún no se reforzaron en base a un nuevo esquema municipal de llevar la salud pública a los barrios.

EL MUNICIPIO BUSCA CAPTAR MAS PEDIATRAS

Otra situación detectada es la falta de guardias pediátricas, tanto en el clínica del Carmen como en el propio Hospital. Es decir, que alguien que tiene a un menor de edad con algún tipo de patología respiratoria, como suele suceder en esta temporada; no tiene alternativa ni en el ámbito público ni en el privado.

A raíz de tal situación es que el intendente firmó el decreto 571 para captar médicos a las guardias con una suma de 300 mil pesos; “como monto correspondiente a las Guardias Médicas Pediátricas (24 hs y 12 hs.) realizadas los días sábados, domingos o feriados en el ámbito de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Zárate, para el personal que revista el carácter de mensualizado y/o de planta permanente”, aclara el decreto que entró en vigencia el primero de julio de ese mes.

De esta manera, se pretende que los médicos pediatras pasen a formar parte de las guardias médicas en el Hospital Favaloro y así dar respuesta a las demandas sanitarias de la población.

El Hospital “Virgen del Carmen” que depende de la Provincia y el Hospital Municipal “Dr. René Favaloro”.