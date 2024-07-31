Un peligro: caballos sueltos en Ruta 9

Ayer a la mañana, cinco caballos, entre ellos algunos potrillos, murieron en un increíble accidente ocurrido a la altura del kilómetro 73 de la Panamericana en jurisdicción de Campana.

Fue alrededor de las 6:30 hs, cuando los equinos intentaban cruzar la autopista siendo embestidos por el tráfico. Uno de los vehículos sufrió importantes daños y quedó detenido en el lugar, con su parte frontal destrozada. Pese al fallecimiento de los animales, no hubo que lamentar víctimas humanas.

Tras conocerse el hecho, vecinos e instituciones proteccionistas de animales reclamaron a las autoridades locales por mayores controles sobre la tenencia de animales y la tracción a sangre, en el caso de los caballos, y que se cumplan con las ordenanzas sobre el tratamiento de animales, especialmente equinos.

APARECIERON CORRIENDO 46 CABALLOS

La tropilla sorprendió a autos y colectivos que conducían por el corredor vial en sentido a la Capital Federal. Fue durante la tarde de este lunes: alrededor de 46 caballos aparecieron corriendo en el cruce con la ruta 202, a la altura de la localidad de Don Torcuato, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El suceso causó sorpresa entre los cientos de autos y colectivos que conducían por la zona.

El hecho se conoció principalmente a través de usuarios de redes sociales que publicaron varios videos mientras venían en vehículos o que cruzaban por los alrededores y puentes del reconocido corredor vial de zona norte.

Fuentes de del partido de Tigre explicaron que se trataban de más de 40 animales pertenecientes al Regimiento de Granaderos a Caballo de Palermo y que habían participado de varios eventos, entre ellos, la Exposición 2024 celebrada hace pocos días en el predio de la Rural.

Tras estos desfiles, los animales habían sido enviados a los predios militares de Campo de Mayo, en la localidad de San Miguel, para que pastoreen y sean revisados por veterinarios. En este contexto, la tropilla rompió una reja y se liberaron recorriendo la zona de Boulogne, hasta dar con la autopista Panamericana.

Pasaron por la zona del peaje de Don Torcuato y siguieron de largo hasta la Ciudad de Buenos Aires. Algunos circularon por calles cercanas.

Seguridad Vial de Panamericana actuó rápidamente para evitar accidentes y cualquier siniestro entre los vehículos que andaban a gran velocidad por el lugar.

Sobre el operativo para dar con la totalidad caballos, desde el Ministerio de Defensa confirmaron a este medio que pertenecen a la fanfarria de los Granaderos y que actualmente hay un operativo de rescate entre “Granaderos, la Escuela de Tropas Montadas y Gendarmería” para encontrar a todos los animales.

Unos 42 caballos ya están en Campo de Mayo y faltan cuatro por rescatar.

Asimismo, no se reportaron inconvenientes ni incidentes durante la búsqueda de los animales.

