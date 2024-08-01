Vacaciones de invierno en distritos bonaerenses: Zárate sin oferta turística

En las vacaciones de invierno viajaron 4,9 millones de personas por el país, 11,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,2 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional. El impacto económico fue 22,2% menos que en 2023 a precios constantes.

Los números de las vacaciones 2024, elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, reflejan un mes con bajo consumo en actividades, y con un público fiel a la nieve que achicó estadías, pero no dejó de pasar por los centros de esquí.

La estadía media bajó de 4,5 días en 2023 a 4,1 este año y el gasto diario en promedio fue de $59.890, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) resultó 3% inferior a la temporada pasada. Los que se redujo en estas vacaciones fueron los encuentros culturales, especialmente musicales, que fueron más discretos, incluso en las fiestas populares se pudo observar menor presencia de bandas con convocatorias masivas. En cambio, sí hubo abundantes competencias deportivas.

El desdoblamiento de las vacaciones escolares permitió una distribución más equitativa del flujo de turistas y evitó la sobrecarga de las rutas nacionales.

Fue un invierno frío, con las zonas de playas menos concurridas que otros años, y un visitante que se inclinó a opciones termales, montañas, nieve y campo. Además, tampoco hubo incentivos como otros años con el programa Previaje.

Muchas ciudades compararon este invierno con los resultados obtenidos en la prepandemia, entre 2017 y 2019.

VACACIONES DE INVIERNO EN LA PROVINCIA

Miles de turistas visitaron el distrito a lo largo de julio, de los cuales 377 mil fueron a Mar del Plata, según el Ente Municipal de Turismo y Cultura de esa ciudad.

Respecto de la ocupación hotelera y extra hotelera en La Feliz, promedió el 55%, cifra inferior al año pasado, aunque no sorprendió. Más del 75% del público que llegó provino de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

El 80% de los visitantes lo hizo en vehículo propio y el resto distribuido en trenes, micros y vuelos.

OTROS DESTINOS TURISTICOS

En el resto de la costa argentina, un poco por el frío y otro por las dificultades económicas, se vieron playas menos concurridas que otros años en Pinamar, Villa Gesell, Cariló, y las del Partido de la Costa en general.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, se notó una merma, pero menos acentuada frente al año pasado, aunque sí con estadías más breves. Tandil, Sierra de la Ventana, Tigre, Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco y Chascomús, son municipios que tuvieron muchos turistas, atraídos por propuestas de naturaleza, de patrimonio histórico, festejos y encuentros.

Por su parte, en La Plata, la ocupación rondó el 40%, con un desembolso diario de $100.000 y una estadía promedio de 2 noches. Lo más convocante de este núcleo fue su agenda de actividades para el mes.

En tanto que Zárate, más allá de las actividades para los más chicos, no se difundieron incentivos para el miniturismo, más allá de su cercanía y ser un lugar de paso hacia el litoral y contar con una importante zona insular con campings.

Rotonda de Zárate: la mayoría de los turistas se movilizó en vehículos propios y el resto distribuido en trenes, micros y vuelos.