Tareas de limpieza y mantenimiento urbano

La Subsecretaría de Mantenimiento y Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate continúa trabajando en diversos puntos de la ciudad.

Los operativos estuvieron enfocados en acciones de limpieza de cuneta y reparación de calle en barrio Ferroviarios, limpieza de espacios públicos en los barrios 6 de Agosto y Pitrau, limpieza del Viaducto y nivelación de suelo en rotonda de Av. 7 de Julio y Arribeños.

Cuadrillas municipales realizaron también tareas de zanjeo en San Jacinto y Villa Angus, de poda correctiva en María Auxiliadora, y de reparación de calles en barrio Meteor y en España entre Calle 84 y Colectora de Ruta 9.

Asimismo, continuaron las acciones de puesta en valor de la Necrópolis local que incluyó trabajos de fabricación e instalación de bancos en nuevos sectores, corte de pasto y pintura.

De la misma manera se puede observar el avance de las obras en la traza de calle Sarmiento que, desde Lavalle hasta De la Torre, luce una calzada totalmente renovada, ya que se ha reparado la totalidad del pavimento que obligaba a los automovilistas a transitar zigzagueando.

Las obras ahora han comenzado en dicha arteria, desde Güemes hacia adelante, y permitirán un tránsito fluído en toda esa calle de vital importancia para conectar el Sur con el Norte de la Ciudad.