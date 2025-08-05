Passaglia en Exaltación de la Cruz: “Grabois le armo la lista a Nanni y es una muy mala noticia para todos los vecinos”

El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó Exaltación de la Cruz para acompañar al equipo local en distintas actividades de campaña que se realizaron en el distrito.

Durante la recorrida por la ciudad, se llevaron adelante un encuentro con vecinos de Cardales, reuniones con comerciantes y un encuentro con la Sociedad Rural.

“Exaltación de la Cruz tiene un potencial enorme para crecer, desarrollarse y ser una de las ciudades más importantes del norte de la provincia. Claramente el intendente dejó de lado a los vecinos para querer convertirse en legislador porque no tiene reelección y le dio lugar a Grabois en la lista de concejales. Piensan la personal y se olvidan que fueron elegidos por la gente para gobernar la ciudad”, manifestó Manuel Passaglia.

“Con HECHOS estamos dando el primer paso hacia un futuro mejor. Queremos cambiar la provincia y el apoyo de todos ustedes en esta etapa es crucial para que Exaltación de la Cruz sea una ciudad modelo”, agregó.

Por su parte Pedro Sarri, primer candidato a concejal por la lista HECHOS destacó; “Estamos convencidos que vamos a ser una gran elección. Los vecinos saben que no venimos con propuestas electorales y promesas vacías, nos conoces y entienden que vamos a trabajar de manera incansable para que podamos vivir mejor”.