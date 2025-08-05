Vecinos visitan la Casa de los Costa para conocer los avances en su reconstrucción

El intendente de Campana, Sebastián Abella acompañó el sábado por la mañana a los vecinos que visitaron el predio de la Casa de los Costa a fin de conocer en detalle los avances de la obra de reinterpretación que está llevando adelante el Municipio.

Impulsada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, la invitación les permitió a los campanenses interiorizarse en los avances de los trabajos de recuperación de uno de los espacios más emblemáticos de la historia de Campana.

Divididos en dos grupos, los participantes recorrieron el predio ubicado en la esquina de Colón y Luis Costa, acompañados tanto por la subsecretaria de Obras, Mariela Patiño, que explicó el proceso arquitectónico de recuperación, como por el asesor de Cultura, Pablo Modarelli, quien hizo un repaso por la historia de la familia que fundó la ciudad y su emblemática casa.

“Estamos muy contentos con esta obra que sin dudas marcará un antes y un después para Campana ya que además de recuperar parte de nuestra historia, nos permitirá contar con un espacio para la cultura y un nuevo recinto para el Concejo Deliberante”, indicó Abella. Y sumó: “Ver hoy a los vecinos interesados y emocionados en la reconstrucción de este edificio nos confirma que tomamos una acertada decisión y que vamos por el camino correcto”.