Gran festival a beneficio del Hogar del Hermano Marcelo

El 8 y 9 de agosto llega el festival a beneficio del Hogar Sagrado Corazón de Jesús del Hermano Marcelo

Los Palmeras, La Mancha de Rolando, Rey Garufa y la agrupación La Zumada serán los artistas invitados para el 8 y 9 de agosto en el Espacio DAM que abrirá sus puertas a las 20:00 horas.

Cabe destacar que el 100 por ciento de lo recaudado va a estar destinado a la construcción del nuevo Hogar que va a emprender el Hermano Marcelo y será acompañado por la Municipalidad de Zárate.

Al respecto, el Hermano Marcelo Prado dijo: “Quiero agradecer al intendente que nos está apoyando y acompañando en esta nueva obra que es difícil para mí; es como volver a empezar”.

Y aportó que “en el Hogar tenemos en este momento 26 personas y dos chicos jóvenes que vivían en la calle, que se nos ha hecho un problema difícil porque la mayoría de las personas que tenemos son psiquiátricas. Además, el lugar quedó muy chiquito”.

Para concluir dijo indicó que “con la ayuda de unos amigos se consiguió comprar un terreno en el barrio El Mangrullo, pero tenemos que empezar desde cero y es muy difícil construir en el tiempo en que estamos. La idea es ir avanzando de a poco en la concreción de este sueño, y para eso necesitamos del acompañamiento de la gente para que se acerque al festival”.

Intendente Matzkin y el Hermano Marcelo.