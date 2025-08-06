“El único municipio que favorece y exime a los jubilados es Zárate”

El intendente Marcelo Matzkin brindó una nueva conferencia de prensa cuyo eje estuvo en ratificar los beneficios a los jubilados y a los discapacitados, sectores justamente perjudicados por dos leyes vetadas por el presidente Javier Millei.

La alianza entre el intendente Matzkin y Daiana Hergert, referente oficial y local de La Libertad Avanza; estuvo rondando en todas las preguntas de la prensa, básicamente en ciertas contradicciones que se ven a nivel local y a nivel nacional en determinados temas.

Uno de ellos, precisamente, fueron los jubilados. El intendente comenzó aclarando que; “el único municipio que exime a los jubilados es Zárate”. Luego, relativizó el tema argumentando que “le encantaría estar en un país en el cual las discusiones jubilatorias sean serias”.

En este sentido, y con paciencia para no incurrir en ninguna contradicción política que altere o incomode a su alianza con LLA; Matzkin dijo que el sistema de jubilación merece reformas de todo tipo ya que hoy no es sustentable. “Claro que me gustaría que no se vete ninguna ley a favor de los jubilados; pero creo que las dos posturas mostradas en el Congreso merecen un debate sano. Y no que cuando soy oposición promuevo una ley y luego siendo oficialismo la veto. Como ocurrió cuando Cristina era presidente”, argumentó Matzkin.

Acá, nuevamente honró a la alianza con LLA ya que puso en el blanco a la ex presidenta, se distanció de Millei como el único municipio que favorece a los jubilados y relativizó el tema promoviendo un debate más profundo entre el justicialismo y libertarios. “Necesitamos una política constructiva”, dijo con marcada condescendencia.

Al mismo tiempo aclaró que 2800 jubilados son los que están exentos con la iniciativa del municipio.

Todos los miércoles los jubilados organizan una marcha frente al palacio municipal reclamando aumentos en sus haberes, coberturas en medicamentos y otros beneficios que les fueron quitados desde que está en el poder el gobierno libertario. Y ahora se sumó el reclamo de un grupo de vecinos discapacitados que propusieron reunirse todos los martes frente al palacio municipal para reclamar por distintos derechos que les fueron quitados por el actual gobierno nacional.

Todo comenzó cuando el presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad. De esta manera, el Ejecutivo rechazó las tres legislaciones, mediante el Decreto 534/2025, argumentando que las iniciativas carecen de fuentes de financiamiento suficientes y presentaron graves irregularidades en su tratamiento legislativo.

Cada acto del gobierno libertario a nivel nacional genera cierta incomodidad en el gobierno local al tener que marcar posiciones políticas opuestas. Hoy fueron los jubilados y los discapacitados, dos grupos sensibles y que siempre necesitaron de los distintos niveles estatales para sobrevivir en el país.

Pero volviendo a la postura política del intendente; se muestra una cierta incomodidad y un anhelo que la campaña pase lo más rápido posible ya que las perspectivas del gobierno local son más cercanas a los grupos más sensibles y minoritarios. Los jubilados están exentos, la discapacidad se alzó como un tema central en la gestión de Matzkin, a tal punto que en su asunción oficial en el Concejo Deliberante, cuando brindó su discurso inicial, destacó el catering que ofreció la escuela especial 501 a través de su unidad laboral y que fue contratada específicamente por el municipio. Este fin de semana se desarrollará un recital a beneficio del Padre Marcelo y otras actividades que ofrece el municipio opuestas a ayudar y visibilizar a ciertos grupos o personas que necesitan la ayuda estatal. “No soy de los que entran con un partido político y salen de la intendencia con otro. Yo tengo mis convicciones, soy esto. Digo lo que me parece y hago lo que me parece. Tomo mis propias decisiones. Hay otras decisiones del gobierno nacional que me excede y con las que no puedo hacer nada. Al que le gusta le gusta y al que no, que no me vote”, fueron las palabras del intendente, hastiado, al tener que dar explicaciones sobre ciertas contradicciones y posiciones políticas entre su gestión y el gobierno de Millei, con el cual hoy son una alianza.

Marcelo Matzkin en la conferencia de prensa ayer.