El gobernador Kicillof visitó Escobar y hoy llega a Zárate

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó ayer la inauguración de un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en Escobar que promoverá el acceso a bienes esenciales con precios justos y sin intermediarios. Fue con la presencia de los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente, Ariel Sujarchuk.

En ese marco, Kicillof destacó que “aún en situaciones adversas, en la provincia de Buenos Aires seguimos llevando adelante las políticas públicas que promueven la producción y el trabajo”. “Este mercado va a reducir los costos de intermediación, en beneficio de los productores locales y de los consumidores: estamos defendiendo el empleo y, a la vez, permitiendo el acceso a alimentos más baratos para mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses”, añadió.

“El presidente Javier Milei dijo que es mentira que la plata no alcance. No hace falta ser economista ni recibir premios ignotos en otros países para comprender las consecuencias de sus políticas”, expresó el Gobernador y agregó: “Alcanza con recorrer las calles de nuestro país y hablar con gente real, de carne y hueso, que ante las dificultades se esfuerza y no baja los brazos”.

AGENDA EN ESCOBAR

El nuevo espacio en Belén de Escobar cuenta con locales de venta de alimentos regionales, lácteos y fiambres, carnes, frutas y verduras, panificados y pastas frescas. Se trata del Mercado Fijo N°12 inaugurado desde el comienzo de la gestión y contará con descuentos de hasta el 40% a través de Cuenta DNI en los comercios adheridos.

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento 15 nuevas motos para fortalecer la prevención del delito en el distrito, donde además se incorporaron 26 agentes.

Además, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, las autoridades recorrieron el Centro Médico de alta complejidad “Manuel Belgrano” (CMAC), ubicado en Ing. Maschwitz, que funcionará como un centro exclusivo para afiliados de IOMA. Contará con más de 3.800 metros cuadrados, donde prestará atención integral y de alta calidad con equipamiento de última generación, área quirúrgica y servicios complementarios.

Asimismo, se suscribieron convenios para destinar $1.100 millones en obras de pavimentación en las localidades de Garín y Matheu, y se firmó un acta de compromiso para la construcción de nuevos accesos y oficinas en el Polideportivo Monti.

DEFENSA DE LA GESTIÓN

Por último, Kicillof resaltó: “Esto es también lo que vamos a defender el próximo 7 de septiembre en las elecciones: la obra pública que trae más trabajo, bienestar y derechos”. “Aquí nadie promueve el abandono y el desprecio: estamos al lado de los que luchan día a día y están orgullosos de formar parte de una provincia solidaria y soberana”.

Agenda en Zárate

Kicillof estaráhoy miércoles en Zárate para entregar equipamiento en el Hospital Zonal Virgen del Carmen y luego visitará La Casa de la Provincia.

Se trata de una importante visita por el impacto político en vistas a las elecciones de septiembre, en la cual se esperala presencia de dirigentes y referentes locales como la diputada nacional Agustina Propato y el presidente del PJ zarateño, el concejal Leandro Matilla.