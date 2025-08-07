“Kicillof vació el Hospital Provincial, lo que supo ser un orgullo hoy es una pena para Zárate”

La candidata de la Alianza La Libertad Avanza Pro para las elecciones de septiembre, Fanny Rodríguez Schatz, cuestionó con dureza la gestión provincial en materia de salud durante la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a Zárate.

“El gobernador vino hace dos años prometiendo un hospital nuevo, y hoy funciona todo peor en el Hospital Provincial. Por eso decidimos con el intendente Matzkin fortalecer el UPA y reabrir siete salas de salud barriales”, afirmó Fanny Rodríguez Schatz.

La candidata criticó la falta de obras y servicios provinciales en el distrito: “Ni salud, ni seguridad, ni obras está haciendo la Provincia; todo hoy lo hace la gestión municipal, aunque sea competencia provincial”. En ese sentido, destacó que la administración local decidió invertir en más profesionales médicos y equipamiento para el UPA, “para darle más respuestas a los vecinos”.

Rodríguez Schatz subrayó que, desde el inicio de la actual gestión, el UPA quintuplicó la cantidad de especialistas en pediatría, cardiología, ginecología, salud mental y neurología infantil, y que además se reabrieron siete salas de salud en los barrios.

“Lo hacemos por convencimiento y porque Kicillof abandonó la salud de los zarateños. No le da herramientas al Hospital Virgen del Carmen para una buena atención. Pero lejos de llorar, tomamos la responsabilidad de fortalecer el sistema de salud local con más profesionales, equipamiento e inversión”, concluyó.

Fanny Rodríguez Schatz, candidata a concejal de la Alianza La Libertad Avanza Pro criticó al gobernador.