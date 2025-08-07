Motochorros detenidos en Campana

Detenidos tras una intensa persecución

La atenta mirada de los operadores del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) y la coordinación del Municipio de Campana con las fuerzas de seguridad que actúan en la ciudad resultaron clave para la rápida detención de dos menores que instantes antes habían robado una moto.

Alrededor de las 22 de este lunes, personal del CIMoPU advirtió que un grupo de jóvenes circulaba en actitud sospechosa por el Bv Sarmiento y Saavedra y así, tras un breve seguimiento, cuando ya habían cruzado Alberti, pudieron observar cómo lograron violentar y robar una moto estacionada sobre la vereda impar.

A partir de ese momento, el CIMoPU realizó un minucioso seguimiento del recorrido del vehículo con el respaldo de muchas de las más de 640 cámaras instaladas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió informar en tiempo real a la Policía el trayecto que realizaban los delincuentes.

Finalmente, los menores de 15 y 16 años fueron interceptados en Luis Costa y Puccini, frente a la cancha de Villa Dálmine, donde también se recuperó la moto robada.

Gracias a una denuncia en Alerta Campana

Alrededor de las 17.30 del lunespasado, mediante un grupo de WhatsApp que administra la Mesa de Enlace, un comerciante de la zona céntrica de Campana notificó el robo de una moto BMW concretado por dos delincuentes que también se movilizaban en una moto de alta cilindrada y que lograron hacerse de la BMW tras interceptar y amenazar a su dueño con un arma de fuego.

A partir de la denuncia, los operadores del CIMoPU comenzaron a rastrear a los sospechosos en tiempo real a través de las diferentes cámaras de la ciudad. Una tarea que contó con la colaboración de un vecino del barrio Dálmine que denunció a través de la app Alerta Campana a dos motos que circulaban peligrosamente a alta velocidad por la zona hacia la Ruta 6.

Con este dato, el CIMoPU logró ubicar a los delincuentes y reconstruir su recorrido posterior al robo, mientras la Mesa de Enlace coordinó un operativo cerrojo que permitió interceptar y detener a los delincuentes en la Ruta 6, a la altura de la calle Juan de Garay.

En el procedimiento se identificó a los aprehendidos (dos sujetos de 25 y 29 años), se recuperó la moto robada y otra moto Siam Nomad que también había sido robada tiempo atrás.

Además, se secuestró un revólver calibre 32 que habría sido el utilizado para el asalto y otros elementos de la víctima del robo de la BMW. Por ello, los individuos quedaron detenidos en una causa que se inició por “Robo calificado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento” y que quedó a cargo de la UFI 2 de Zárate-Campana.



