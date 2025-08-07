Obras de recomposición asfáltica

Las obras que el Municipio de Zárate realiza en calle Córdoba, entre Bernardo de Irigoyen y Larrea, y en Belisario Roldán, desde Antártida Argentina, hacia España, son impulsadas con fondos de lacomuna.

El intendente municipal, Marcelo Matzkin, acompañado por el secretario de Obras, Mantenimiento, y Servicios Públicos, estuvieron presentes esta semana en las obras que se están ejecutando en dos puntos claves de Zárate.

Por un lado, hablamos de la zona de calle Córdoba, entre Bernardo de Irigoyen y Larrea, en la zona el Ing. Sergio Agostinelli Brindó detalles, manifestado que: “dentro del plan de recomposición de carpeta asfáltica, le contamos al vecino que aquí realizamos la limpieza de base y sub-base, de la mano se llevó a cabo el reclamado correspondiente, como es habitual, esta acción dará paso a poder concretar los 6 cm de asfalto en la zona para una considerable mejora que esperaban los vecinos de la zona. Seguimos cumpliendo con el plan que nos propusimos, seguiremos trabajando rumbo al bache cero. El intendente nos pidió trabajar un plan de 60 cuadras. Hemos encontrado una ciudad muy dañada. El vecino tiene que saber que estamos en la calle llevando respuestas con un trabajo serio”, finalizó Agostinelli.

El intendente Matzkin en una recorrida por calle Córdoba.