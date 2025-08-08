Juicio contra Claudio Contardi, en los Tribunales de Campana

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, se está sustanciando el juicio contra Claudio Contardi, que fuera acusado por Julieta Prandi, por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas, mientras era su esposa.

La competencia de Campana surge por cuanto los hechos que se denunciaron habrían ocurrido en la Ciudad de Escobar, en donde vivía la pareja. Escobar pertenece al Departamento Judicial de Zárate Campana.

El juicio comenzó esta semana y para hoy se esperan los alegatos y el veredicto. Mientras tanto, ayer el Tribunal le impuso al denunciado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante a la vez que rechazó encarcelarlo.

