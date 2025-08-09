El arte de los barcos en botella

Es un arte que requiere mucha paciencia y precisión, pero la técnica es más simple de lo que parece. La clave es que el barco no se introduce ya armado, sino que se construye dentro de la botella o se arma una vez que las piezas están adentro.

Hay dos métodos principales para lograrlo:

Método del mástil plegable

Este es el método más común, especialmente para barcos con velas.

-Construcción del casco: Primero, se construye el casco del barco por completo. El tamaño debe ser lo suficientemente pequeño para que quepa fácilmente por la boca de la botella.

-Preparación de los mástiles: Los mástiles y las velas se construyen por separado. La clave está en crear una bisagra en la base de los mástiles que permita que se plieguen horizontalmente, pegados al casco. Para esto se usan hilos, alambres o bisagras muy pequeñas.

-Hilos de control: Se colocan hilos de control en los mástiles. Estos hilos se pasarán a través de la boca de la botella y se usarán más tarde para jalar y levantar los mástiles una vez que el barco esté adentro.

-Introducir el barco: Con los mástiles plegados, el barco completo se introduce con cuidado en la botella. Las herramientas largas, como pinzas especiales o palos delgados, son esenciales para guiarlo.

Armado dentro de la botella: Una vez que el barco está en su posición final, se tiran de los hilos de control para levantar los mástiles. Con las pinzas, se ajustan los mástiles y se pegan a la cubierta. Finalmente, se cortan los hilos sobrantes.

Método de las piezas separadas

En este método, cada pieza se introduce por separado y se ensambla completamente dentro de la botella. Este es el más difícil y se utiliza para barcos más complejos o para personas con mucha experiencia.

-Herramientas largas: Se usan herramientas especializadas, como pinzas y pegamentos con aplicadores muy largos y delgados.

Ensamblaje minucioso: Cada pieza (casco, mástiles, velas, y otros detalles) se introduce individualmente. El constructor utiliza sus herramientas para aplicar pegamento y unir las partes en su lugar.

-Paciencia extrema: Es un proceso que requiere una gran dosis de paciencia, pulso firme y una planificación meticulosa para que todas las piezas encajen perfectamente.

-En ambos casos, la paciencia es el ingrediente principal, y las herramientas específicas para modelismo son fundamentales. La elección de la botella también es importante: a menudo se usan botellas antiguas o con bases planas que facilitan el trabajo.

El Dr. Scheitlin

LA VOZ habló con un especialista en este arte. Roberto Scheitlin quien nos dijo que “El arte de construir barcos en botellas es muy antiguo pero no se sabe bien cuando comenzó ni donde ni quien hizo el primero. Si, se tienen noticias que el más antiguo conocido data de 1784 y se encuentra en el museo de historia de la ciudad de Lübeck- Alemania. Fue hecho por un marino mercante italiano llamado Gianni Biondi. El segundo también fue hecho por la misma persona unos años después y está en manos privadas en Venecia. El tercero es de 1792 y se encuentra en el museo de la marina en Lisboa. Portugal ( no expuesto al publico) y tuve la dicha de verlos a todos”.

El Dr. Scheitlin nació en Arias, provincia de Córdoba, el 14/08/60, donde hizo la escuela primaria y secundaria. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario, y se especializó en urologia, trabajando en la actualidad en Cañada de Gomez. Santa Fe, ciudad en la que, además, tiene su residencia.

“Desde muy chico -dice- tuve mucha habilidad manual y logré construir el primer barco en botella a los 12 años. La musa inspiradora fue una revista Patoruzito en cuya historieta Isidorito habia recibido de regalo una botella con un barquito que albergaba un gran secreto. Fue algo muy rudimentario lo que hice (pena no lo conservé). Una pequeña canoa con un palito parado en el medio y en una botella de vidrio verde oscuro de un famoso aceite de cocina. Habia que mirar por el pico para poder ver el trabajo!”. “A lo largo de los años lo fui perfeccionando hasta lograr construir barcos a escala, réplicas de barcos que existen o existieron, barcos reconocidos históricamente”. Dice que “las tecnicas de construccion basicamente son dos. La primera consiste en hacer el barco de un tamaño muy reducido para que pase por el pico de la botella completo con lo mástiles y velas acostados y una vez introducido traccionas unos hilos largos para que se levanten los mástiles. La segunda tecnica ( es la que uso) consiste en hacer el barco de un tamaño importante para que ocupe bien el interior de la botella. Se construye completo fuera de la botella, desarmable y luego se introduce parte por parte y se lo rearma adentro. Los materiales usados son simples : madera balsa u otras maderas mas duras, carton. papel. hilo. pinturas acrilicas, pegamentos cola vinílica u otros. Y cuanto material se le ocurra al artesano que pueda servir para hacer las estructuras del barco.”

El Dr. Scheitlin participa desde 2012 en exposiciones y concursos nacionales e internacionales. Se consagró campeón mundial en 2023 con el barco ” Venganza de la reina Ana”, en concurso mundial llevado a cabo en Whitstable -Kent- Canterbury- Inglaterra.