Una iniciativa solidaria

Personas privadas de libertad de la cárcel bonaerense de Campana elaboraron mobiliario con hierro y maderas para el Hospital Zonal de Agudos de Zárate, en una experiencia solidaria y de práctica profesionalizante.

La iniciativa se desarrolló en la Unidad 41 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, en el marco de las actividades laborales que impulsa el gobernador Axel Kicillof en las cárceles.

Los internos solidarios participaron del taller de carpintería de la cárcel y fabricaron mobiliario que entregaron a la entidad sanitaria de la vecina localidad de Zárate.

La producción consistió de diez bancos de madera que serán utilizados en las salas de espera del nosocomio.

Los bancos fueron confeccionados y construidos por personas privadas de libertad de la Unidad 41, valiéndose de los conocimientos en carpintería que les fueron brindados desde la Oficina de Capacitaciones en Técnica y Oficios, en los talleres de Capacitación en formación práctica y en el marco del Voluntariado Social.

La entrega de la producción al Hospital Zonal de Agudos de Zárate surgió de la iniciativa de un agente penitenciario que, al tomar conocimiento de las necesidades del hospital, facilitó el contacto y la posibilidad de brindar apoyo. Así, las autoridades del Hospital presentaron una nota formal solicitando la donación del mobiliario para sus áreas de atención y sala de espera.

La entrega se realizó el último miércoles 6 de agosto a las autoridades del nosocomio, quienes expresaron su profundo agradecimiento a los funcionarios penitenciarios y a los internos.

