La Costanera de Campana tendrá Wi-Fi gratuito

El Municipio de Campana inició esta semana los trabajos para instalar una red de Wi-Fi pública y gratuita en toda la zona de la costanera.

El servicio brindará acceso libre a internet, lo que beneficiará a quienes disfrutan del aire libre o circulan por la zona del río. Para esto, el Municipio comenzó a desplegar una infraestructura de última generación basada en una red de fibra óptica que recorrerá todo el paseo costanero, llevando la señal directamente a los puntos de acceso Wi-Fi estratégicamente ubicados en el lugar.

Los equipos que se instalarán están diseñados para entornos públicos y al aire libre y cuentan con alta capacidad y resistencia frente a las condiciones climáticas, garantizando conexiones estables y de calidad incluso en momentos de alta concurrencia.

Esta tecnología permitirá que cualquier persona con un dispositivo con acceso a Wi-Fi -celular, tablet o notebook- pueda conectarse de forma sencilla, sin costo y sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

EN LA TERMINAL

Próximamente, este mismo sistema también estará disponible en la nueva terminal de ómnibus, brindando conectividad gratuita para vecinos, turistas y viajeros que lleguen o partan de la ciudad.