Presentaron curso de clasificador de cereales en la sede de la Sociedad Rural

Un nutrido número de interesados asistió el martes de noche, a la charla informativa sobre el curso de Recibidor de Granos realizada en la sede Zárate de la Rural Regional, una propuesta formativa con más de 15 años de trayectoria en la ciudad y de alta demanda laboral en la zona.

Su docente Miguel Oviedo explicó ayer a LA VOZ, que la capacitación cuenta con el aval de la Escuela de Recibidores de Granos de Rosario y está orientada a la formación de personal idóneo para tareas de recepción y despacho de granos, “un área clave para el funcionamiento de puertos, fábricas y acopios”

Oviedo acotó que la jornada contó con la concurrencia de personas provenientes del sector agroindustrial, estudiantes de la Escuela Agropecuaria de El Tatú y vecinos que buscan capacitarse en “una alternativa con salida laboral concreta”. Según dijo a este diario, el curso tendrá una duración de diez meses, con clases presenciales una vez por semana, y comenzará el próximo miércoles 13 de agosto en las instalaciones ruralistas de Conesa 58.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse, comunicarse al celular 3329-46-8285.

Se dicta en la sede local de la entidad ruralista.