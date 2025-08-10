BMX Freestyle: Valentino Villalba finalizó segundo en su serie

Ayer se realizaron las pruebas clasificatorias para las finales de hoy del ciclismo BMX Freestyle de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en las que el neuquino Manuel Turone y el zarateño Valentino Villalba se aseguraron un lugar en la lucha por medallas, mientras que la catamarqueña Luz Corpacci quedó sin posibilidades de subir al podio.

Villalba fue segundo en la segunda serie clasificatoria masculina, con 25.33, siendo superado por el hondureño Víctor Martínez (25.34), mientras que Turone logró el primer puesto en la tercera serie, con 81.17. Corpacci terminó cuarta en la primera serie clasificatoria femenina, con 27.00 puntos.