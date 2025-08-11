Se inauguró la Estación de Calistenia en la Plaza de las Carretas

La soleada mañana del sábado fue testigo de un nuevo avance de la gestión del intendente Sebastián Abella en materia de espacio público, recreación y vida saludable: la inauguración de una Estación de Calistenia en la Plaza de las Carretas en Campana.

“Es un hito más en la histórica recuperación y renovación de plazas y espacios públicos que hemos concretado en estos últimos años”, remarcó el jefe comunal, quien junto a la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Elisa Abella, participó de la actividad que se desarrolló para presentar la obra.

La inauguración constó de una clase abierta a cargo de instructores de Calistenia Campana y luego se realizaron diferentes demostraciones en la estructura metálica que se montó especialmente sobre un piso antigolpes.

“Me parece espectacular que en la ciudad se fomente este tipo de deportes y que se fomente la ejercitación al aire libre, algo tan importante para llevar adelante una vida saludable”, remarcó Eduardo.

“Estamos muy felices de poder tener este espacio como éste al aire libre, así que muchas gracias a la Municipalidad por esta posibilidad”, agregó Denise, quien practica Calistenia hace tres meses.

El proyecto de renovación de la Plaza de las Carretas también incluyó la restauración y renovación de la cancha de básquet existente en este espacio público que nació a partir de la gestión del intendente Abella donde antes había una descuidada terminal de colectivos y que hoy conecta el Paseo Costanero con el Campito de Siderca, los dos espacios de la ciudad más utilizados para la realización de paseos y actividad aeróbica.

“La recuperación y el desarrollo del espacio público y de las plazas para el disfrute de los vecinos fue una gran apuesta de nuestra gestión y marcó un cambio notable en la forma en que los campanenses disfrutan la ciudad. Así que seguiremos trabajando en este sentido, porque esto también es mejor calidad de vida para nuestros vecinos”, aseguró Abella.

En esta línea, el jefe comunal recordó la construcción de la cancha de básquet de medidas reglamentarias en la plaza Italia; los nuevos y atractivos parques de juegos que se instalaron en las plazas España, Italia, 1º de Mayo y de Ariel del Plata; y la construcción de playones polideportivos en barrios Pioneros, Las Acacias, Villanueva, San Jacinto, Otamendi y Dallera, además de la nueva y cada día más linda Plaza de las Carretas.