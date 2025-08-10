Agostina Hein logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior

La nadadora campanense Agostina Hein se quedó con el primer puesto (medalla de oro) en la prueba de 400 metros libre femenino.

Fue durante la jornada de hoy domingo, en el primer día de competencia de los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Asunción (Paraguay).

Por la mañana disputó una de las series eliminatorias donde Hein logró el primer lugar con un tiempo de 4m 13s 41. Anoche en la final de los 400 metros libre Agostina Hein volvió a quedar primera (con un tiempo de 4m06s96). Completaron el podio L. Rassina Romao (Brasil) y T. Jinete Murillo (Colombia). Agostina Hein además logró el récord a nivel panamericano.