Decisiva intervención de agentes del COZ y policía en un traslado de urgencia al Hospital

En la noche del sábado, pasadas las 22:20 horas, una familia llegó desesperada al búnker del Centro de Operaciones de Zárate (COZ) ubicado en la rotonda de las Avenidas Gallesio y Mitre, con su hijo aparentemente sin signos vitales.

De inmediato el móvil N°4 de prevención, a cargo de la Agente Cabrera y la Oficial Denis, personal de Policía Adicional, trasladó de inmediato al padre y al menor hacia el Hospital de Zárate. Durante el trayecto a pocas cuadras de llegar el niño presentó sus primeras reacciones, siendo internado para su atención médica.

Una vez más, la rápida respuesta y el eficaz manejo de una situación crítica por parte del personal del COZ resultaron decisivos para otra familia de nuestra ciudad.

La familia Yedro agradeció a todo el personal interviniente.

La Agente Cabrera y la Oficial Denis, personal de Policía Adicional.